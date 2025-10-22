Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 22 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

La polémica por la campaña de vivienda o por los cribados del cáncer de mama, las novedades entre los 'fontaneros' del PSOE, la guerra en Ucrania, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 22 de octubre de 2025.

Ucrania

Ataque nocturno a gran escala con mísiles balísticos. Hay, al menos dos fallecidos. Numerosos edificios están en llamas. Se desvanece la esperanza de un alto el fuego. Trump y Putin no se reunirán en Budapest. El mandatario estadounidense dice que no quiere perder el tiempo. Más de tres años después del inicio de la guerra, se multiplican los desplazados que sobreviven en refugios...

Campaña vivienda

Es la campaña de la polémica, el vídeo del ministerio de Vivienda protagonizado por varias personas mayores compartiendo piso dentro de 30 años. "Esto es de risa, de chiste". La campaña no ha hecho ninguna gracia. Hay gran indignación y malestar. Sumar pide la dimisión de la ministra.

Hablando de corrupción... este es el lapsus que ha tenido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz durante su intervención en el Senado. Lo que ha provocado risas y desconcierto. Poco después ha publicado un vídeo en sus redes para explicarlo. Con recado incluido...

Fontaneros del PSOE

Novedades en los llamados "fontaneros del PSOE". El fiscal Stampa ha denunciado ante la fiscal superior de Madrid que Leire Díez y Pérez Dolset trataron de sonsacarle supuestas irregularidades de otros fiscales y jueces. Esos mismos "fontaneros" le habrían informado de que, cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Pedro Sánchez les dio la orden de limpiar sin límite.

Cribados cáncer

Crece la polémica por los cribados... La asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla denuncia ante la fiscalía la desaparición de pruebas de pacientes. El consejero de Sanidad de Andalucía lo desmiente. Lo que sí reconoce la Junta es una incidencia técnica para acceder a esos informes.

Cuerpo en el Turia

Hallado un cuerpo a orillas del Turia en Manises. No se descarta que sea una de las tres personas que continuaban desaparecidas tras la Dana. A punto de cumplirse un año de la catástrofe, un informe de Amnistía Internacional denuncia que sigue construyéndose en zonas inundables poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas.

