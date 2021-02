Demanda a la Seguridad Social para reclamar la muerte de su madre por coronavirus como "accidente laboral"

La primera sanitaria víctima mortal del coronavirus en Cádiz fallecido el pasado mes de abril de 2020 en el hospital Punta de Europa de Algeciras. Ángeles Espinosa Rondán, una auxiliar de enfermería de ese hospital se contagió de coronavirus en el hospital y tuvo que ser ingresada, donde falleció días después.

La hija de la fallecida, Elena Caro Espinosa, ha demandado a la Seguridad Social para que se le reconozca como víctima de un accidente de trabajo y no de una enfermedad común. Ella asegura que la madre le contaba que la situación en los hospitales por el coronavirus era preocupante y se quejaba de que no tenían las medidas de protección adecuadas. "El 16 de marzo, cuando ya se había decretado el estado de alarma, me envió una foto trabajando sin mascarillas porque no había", cuenta Elena, la hija, que en el mes de diciembre presentó una demanda contra la Seguridad Social en el Juzgado.

En la demanda presentada por la hija, Elena Caro, se recoge que "el accidente de trabajo por el que contrajo la enfermedad se produce en su centro de trabajo habitual y en su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería".

El informe explica que en el Real Decreto Ley de 19/2020, de 26 de mayo, se especifica que "las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que durante su desempeño laboral se hayan contagiado de coronavirus, se considerarán derivadas de accidente de trabajo".

Sin embargo, a pesar de toda la documentación presentada, la resolución no ha resultado favorable al cambio de contingencia por enfermedad común a enfermedad laboral. Lo que ha llevado a la hija de la auxiliar de enfermería a presentar el caso ante los juzgados para "que se haga justicia" y asegura que "no se trata de un asunto económico". La vista oral está fechada para el próximo mes de septiembre en el Juzgado de lo Social Número 2 de Algeciras.