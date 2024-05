Decenas de personas invaden las dunas de Maspalomas dejando a la vista un nuevo 'atentado medioambiental'

La reserva de las dunas de Maspalomas, situada en San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, es un Espacio Natural Protegido con categoría de Reserva Natural Especial y uno de los enclaves naturales más importantes de Canarias. Desde hace varias décadas, el deterioro del sistema dunar es cada vez más visible y evidente, con una pérdida constante de arena debido principalmente a los procesos urbanísticos y también al impacto del ser humano.

Según los estudios del Cabildo, se estima que cada año se pierden alrededor de 45.000 metros cúbicos de arena. Para disfrutar de un paseo por las dunas, existe un sendero que las recorre, delimitado con unos pasamanos de cuerdas, y por donde se puede recorrer el interior de la reserva de forma ordenada y sin dañar el ecosistema, pero diariamente decenas de personas se saltan ese sendero y acceden a la zona restringida. Además, no solo el sendero está delimitado, también existen carteles que advierten de la prohibición de caminar por las dunas, pero los turistas hacen caso omiso, y se adentran en el espacio natural.

Es habitual ver a estas personas caminando por lo alto de las dunas, haciéndose fotos, e incluso lanzándose dunas abajo como si se tratara de un tobogán o jugando al balón. Pero el último atentado medioambiental en esta reserva ha tenido lugar este fin de semana, cuando el número de visitantes se ha incrementado notablemente por el puente de mayo.

Nuevo atentado contra Maspañomas

En un vídeo que se ha hecho viral se ha podía ver a un gran número de personas saltándose las normas, y además han aparecido sobre las dunas unos nombres escritos con piedras: 'MORREIRA' era una de las palabras que se advertía desde lejos, junto a 'MAURI' y al menos tres nombres más. El hecho de alterar de esta forma el ecosistema dunar, puede dañar gravemente la flora y la fauna existente en el lugar, y desde el Cabildo de Gran Canaria se advierte de las sanciones que pueden conllevar estas actuaciones. Por caminar por fuera de los senderos, la multa asciende a 120 euros, y por otro tipo de daños mayores, puede llegar a los 600 euros.

En los alrededores, los más cuidadosos admiran el paisaje desde el mirador de las dunas, mientras se quejan del mal comportamiento de los turistas que a cada rato saltan el vallado del sendero para acceder a la zona restringida. Algunos de ellos se justifican con que los carteles son muy pequeños y no los han visto, o que no sabían que no se podía pisar en el interior.

El pasado mes de febrero, el Cabildo abrió una investigación tras una acción que se hizo viral en las redes sociales: un acto promocional de un concierto en este paraje protegido que consistía en buscar un maletín con 1.000 euros siguiendo unas coordenadas, y que supuestamente se encontraba enterrado en las dunas. En los vídeos que se hicieron virales se podía apreciar a varias personas que incluso utilizaban azadas y palas para acelerar la búsqueda. Los organizadores fueron sancionados con 600 euros de multa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com