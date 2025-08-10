Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, domingo 10 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 10 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios activos en España, la avería en un tren destino Cádiz, las novedades sobre la reunión entre Donald Trump y Putin, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 10 de agosto.

Incendios activos en España

La situación en cuanto a los incendios en España continúa siendo comprometida este domingo. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Comunidad de Madrid o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y sigue el del municipio abulense San Bartolomé de Pinares, que se extendió a las Navas del Marqués.

Avería en un tren

Un tren que ha salido a las 7:00 horas de la mañana de este domingo de Madrid con destino Cádiz lleva detenido en Almodóvar del Río, Córdoba, más de cuatro horas. Los alrededor de 500 pasajeros del Alvia, no pueden bajar del tren y no disponen ni de aire acondicionado. La Guardia Civil ha llegado a la zona, mientras que algunos pasajeros estarían intentando forzar las puertas del tren para salir.

Las novedades sobre la reunión entre Trump y Putin

Según la cadena NBC, la Casa Blanca estaría valorando invitar al líder ucraniano, Volódimir Zelenski, a la reunión que el próximo día 15 mantendrán el presidente americano y ruso en Alaska, aunque todavía no hay confirmación.

¿Vino debajo del mar? Las increíbles imágenes que muestran cómo funcionan las bodegas submarinas

Botellas de vino de la bodega submarina Crusoe Treasure.

Bomberos en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Unesco agradece la labor de los bomberos en el incendio de la Mezquita de Córdoba

Imagen de archivo de la playa.

'Operación Bañador': en esta playa tu vecino de toalla puede ser un policía de servicio

Una mujer bebe agua de una botella en una calle céntrica durante una ola de calor en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Octavo día de ola de calor

Domingo de repunte de la ola de calor: más de 40 grados y los zoos activan protocolos para proteger a sus animales de las temperaturas

Imagen de archivo de operarios de Cruz Roja con un menor migrante
Inmigración Canarias

El Gobierno realizará este lunes el primer traslado de menores a la península desde Canarias

Un tren Madrid-Cádiz, detenido en Córdoba
Incidencias

Un tren Madrid-Cádiz, detenido en Córdoba más de cuatro horas sin aire acondicionado: "La situación se va poniendo más tensa y no nos dan solución"

A eso de las 11:30 horas, la Guardia Civil ha llegado a la zona, mientras que habría personas dentro del tren que intentan forzar las puertas.

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Zaragoza

Muere un trabajador de 22 años cuando manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Ya son 25 las personas que han perdido la vida en el trabajo o de camino a él en lo que va de año en Aragón.

El incendio forestal en Chandrexa de Queixa (Ourense)

Última hora de los incendios en España, en directo: Se eleva a 2 el nivel de gravedad de los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo

Botellas de vino de la bodega submarina Crusoe Treasure.

¿Vino debajo del mar? Las increíbles imágenes que muestran cómo funcionan las bodegas submarinas

Primera circunnavegación a la Tierra

Efemérides de hoy 10 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 10 de agosto?

