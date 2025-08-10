Noticias de hoy, domingo 10 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, la avería en un tren destino Cádiz, las novedades sobre la reunión entre Donald Trump y Putin, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 10 de agosto.

Incendios activos en España

La situación en cuanto a los incendios en España continúa siendo comprometida este domingo. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Comunidad de Madrid o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y sigue el del municipio abulense San Bartolomé de Pinares, que se extendió a las Navas del Marqués.

Avería en un tren

Un tren que ha salido a las 7:00 horas de la mañana de este domingo de Madrid con destino Cádiz lleva detenido en Almodóvar del Río, Córdoba, más de cuatro horas. Los alrededor de 500 pasajeros del Alvia, no pueden bajar del tren y no disponen ni de aire acondicionado. La Guardia Civil ha llegado a la zona, mientras que algunos pasajeros estarían intentando forzar las puertas del tren para salir.

Las novedades sobre la reunión entre Trump y Putin

Según la cadena NBC, la Casa Blanca estaría valorando invitar al líder ucraniano, Volódimir Zelenski, a la reunión que el próximo día 15 mantendrán el presidente americano y ruso en Alaska, aunque todavía no hay confirmación.

