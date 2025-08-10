Cinco investigados por mutilar ilegalmente a gallos de pelea en Tenerife

La Guardia Civil está investigando a cinco personas en Tenerife por un presunto delito de maltratato animal. Los acusados fueron sorprendidos haciendo cortes ilegales de crestas a gallos de pelea en un criadero clandestino.

Los agentes los encontraron en plena intervención, utilizando material inadecuado, medicamentos caducados y sin respetar las condiciones higiénicas mínimas. "Nos los encontramos realizando el descreste, que es una mutilación de las crestas de los gallos", confirmó un agente, que tildó los hechos de "espectáculo dantesco". A su vez, añadió que los responsables "no aportaron ningún tipo de receta ni documentación" que justificara la administración de fármacos o el uso del instrumental

En total, 28 gallos fueron víctimas de esta mutilazión en unas instalaciones que no estaban esterilizadas. Esta práctica debe hacerse con un veterinario y con los utensilios adecuados", advirtió María Luisa Fernández, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz, que insisitó en la importancia de que "tienen que hacerse en unas condiciones higiénicas".

Aunque las peleas de gallos están legalizadas en comunidades como Canarias y Andalucía, cualquier tipo de intervención quirúrgica en los animales debe llevarse a cabo bajo supervisión veterinaria y con garantías sanitarias. La operación se inició tras recibir información sobre la existencia de un criadero ilegal. Las imágenes obtenidas durante la intervención se han convertido en una prueba clave del presunto maltrato.

