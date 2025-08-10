Adicción al sexo, abuso de poder y misoginia: la devastadora biografía del príncipe Andrés

El príncipe Andrés vuelve a estar en el foco con la biografía no autorizada escrita por Andrew Lownie y donde se relatan episodios hasta ahora no contados. El 14 de agosto se publica el libro, que desvela detalles de cómo fue su matrimonio con Sarah Ferguson, el divorcio y las estrategias financieras con las que conseguían llevar una vida de lujo.

La publicación recoge testimonios de quienes le conocen muy bien, critican sus bromas de mal gusto con las mujeres, sus actitudes machistas y su prepotencia. Le tachan de mujeriego y aseguran que se ha acostado con más de mil mujeres. Para sus empleadas, el príncipe Andrés era insoportable por su constante falta de respeto hacia ellas.

Cuenta que en sus viajes oficiales la gente de su confianza le proveía de chicas jóvenes y atractivas para que se divirtiese. Como cuando en 2006 Andrés visitó Tailandia en representación de su madre y saltó el escándalo cuando obligaron a 40 chicas a desfilar por la habitación de un hotel en Bangkok.

A pesar de todo, la reina siempre tuvo debilidad por Andrés, a quien apoyó y protegió incluso cuando saltó el escándalo por su amistad con el delincuente sexualJeffrey Epstein y también cuando Virginia Gouffre le acusó de abusos sexuales y de formar parte de una red de pederastia. El pasado mes de abril, Virginia, de 41 años, murió por suicidio.

En el libro se le describe como obsceno y adicto al sexo, una adicción que apuntan a que le viene desde la adolescencia.

Datos, testimonios y secretos devastadores que salen a la luz y que prometen pasarle factura al hijo favorito de la reina Isabel.

