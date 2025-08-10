La Unesco agradece la labor de los bomberos en el incendio de la Mezquita de Córdoba

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, agradeció la actuación de los bomberos y de las autoridades locales que permitieron controlar el incendio que afectó a la mezquita catedral de Córdoba, un monumento inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Tal y como detalló en la red social X, Azoulay destacó la colaboración de las autoridades españolas para "garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional".

De la misma manera, el Ministerio de Cultura ha celebrado que la correcta aplicación de los protocolos de este plan y "la celeridad y profesionalidad de los equipos de extinción" ha sido "decisiva para contener el incendio en su foco inicial y proteger tanto el valor arquitectónico y artístico de la Mezquita-Catedral como la seguridad de su entorno urbano".

El jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel Muñoz, ha explicado que "afortunadamente" los bomberos pudieron sectorizar el fuego, "de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas".

Una barredora eléctrica: la posible causa del incendio

Este monumento, que tuvo más de dos millones de visitantes el pasado año, comenzó a arder la noche del viernes. Tal y como ha informado el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, la capilla colapsada por el incendio fue la de la Anunciación, aunque el origen del incendio se encuentra en la capilla número 37. En dicha capilla, se almacenan distintos instrumentos de limpieza como barredoras eléctricas. Precisamente, parece ser que una de las barredoras eléctricas fue la responsable del origen del fuego.

La tercera capilla más afectada ha sido la denominada San Nicolás de Bari. No obstante, hay otras zonas que continúan siendo analizadas por la Policía Científica.

Pese a la gravedad de las llamas en las dos capillas, el deán ha transmitido calma por los daños sufridos y ha destacado que la zona quemada ronda los 50 metros cuadrados dentro del total de unos 13.000 que tiene el complejo.

Este incendio se originó entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, una ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita Catedral. Sobre esta zona, el deán ha asegurado que es de las de menor valor patrimonial y que precisamente, desde esa ubicación, las llamas saltaron a las cubiertas del edificio.

La ampliación de Almanzor, llevada a cabo entre los años 976 y 1002, es la tercera y última que se llevó a cabo en la Mezquita, con la incorporación de ocho naves.

El resultado de la ampliación, en la que los arquitectos copiaron la estructura de la construcción de Alhaken II, abaratando los costes y eliminando lo superfluo, aportó a esa parte de la mezquita un parecido a una construcción militar y un carácter esencialmente utilitario.

Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita Catedral, en la que solo se han registrado dos anteriores de los que se tenga constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

Reapertura a las visitas

Fuentes del Cabildo Catedralicio de Córdoba han explicado que la nocturna es la única visita que no se ha retomado después de que el sábado se hicieran con normalidad las visitas guiadas y las de la Torre del Campanario.

Asimismo, se prevé realizar distintas pruebas a partir del próximo lunes con el fin de asegurar la vuelta de esas visitas nocturnas.

Precisamente, el incendio del viernes obligó a suspender las visitas nocturnas ya que tienen lugar a las 22.00 horas durante el verano.

