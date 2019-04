Así trabaja David Calle, el español que compite por ser el mejor profesor del mundo

David Calle tiene 44 años y puede convertirse en el mejor profesor del mundo: "Me veo con las mismas posibilidades que lo demás, que ya es algo, afortunadamente me he quitado el complejo que tenemos a veces los españoles cunado vamos fuera... ¿por qué no puede ser un español?"

Es madrileño y su especialidad son las matemáticas. Sus alumnos de ESO y Bachillerato tenían dudas y un día se le ocurrió crear un canal de Youtube, para que pudieran resolverlas a cualquier hora. 30 millones de estudiantes, muchos universitarios, ya lo han visitado: "Yo ya he ganado, gane o pierda, mientras me queden rotuladores yo voy a seguir grabando vídeos".

El galardón está dotado con un millón de dólares, que el ganador debe invertir en parte en proyectos educativos. Si gana ya sabe en qué invertirlo: "En la web, en contratar profesores para hacer vídeos de otras asignaturas, en un editor de vídeo que me libere...".

Compiten con él otros nueve finalistas de otras partes del mundo.