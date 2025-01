Una joven estadounidense pide ayuda a David Bisbal para que pare su sufrimiento: "Te lo ruego, ayúdame"

David Bisbal se ha convertido en una celebridadque se ha hecho muy popular en redes sociales. Gracias a su frase: "¿Cómo están los máquinas?" o su nuevo álbum navideño, los usuarios se han agrupado para interpretar sus canciones que han conseguido ser de las más escuchadas en la época navideña.

"Esto es un mensaje para David Bisbal y sólo para David Bisbal". Con esta frase comenzaba la usuaria de TikTok @kimnaps en el que pedía ayuda al cantante almeriense para parar los comentarios en sus publicaciones y mensajes directos de perfiles que la intentan estafar.

Hace dos meses, esta usuario comentó en un video en el perfil de Bisbal y desde entonces ha sido "asediada" por cuentas faltas que se hacen pasar por el cantante. "Tratan de hacerme hablar con ellos como si fueran David Bisbal, esto tiene que parar", denuncia.

En el video, la joven entre un tono molesto y humorístico, ha contado que cuando comenzaron los mensajes se lo tomaba a broma: "Al principio me pareció gracioso". Sin embargo, su frustración y sufrimiento iba aumentando a media que recibía comentarios constantes: "Estoy cansada de ver mensajes diciendo '¡Hola, soy David Bisbal, esta es mi cuenta privada!'".

La publicación cuenta con más de 50.000 visualizaciones con cientos de comentarios entre los que destacan: "Me he quedado tukituki tukituki tukitukitukitá porque me pasó exactamente lo mismo con otro perfil jaja", o "To summon the real David Bisbal you may say: Ponme un americano, ¿Cómo están los máquinas? Increíble socio!", a lo que la usuaria respondía que estaba aprendiendo mucho sobre el cantante almeriense.

Aunque al principio reconoció que sabía que era un cantante famoso y conocía "su canción superfamosa", suponemos que Ave María, así como el villancico, mi burrito sabanero, escrita por el compositor venezolano Hugo Blanco. La joven despedía el video lanzando un mensaje al almeriense pidiéndole ayuda para que la ola de comentarios y mensajes terminase: "Por favor, David Bisbal, te lo ruego, hazte cargo de esto. Ayúdame".

La versión en inglés

Gary el Gringo, un popular tiktoker estadounidense residente en Colombia que sorprendió a con una versión en inglés del clásico villancico "Mi Burrito Sabanero". El influencer además de traducir la canción, se montó en una mula para su interpretación. En la descripción del video, el creador de contenido agradeció: "Así es 'Mi Burrito Sabanero' en inglés. Gracias a La Juana por prestarme su mula Juana para esta grabación". Se volvió viral rápidamente, acumulando más de un millón y medio de reproducciones y cerca de 250,000 "me gusta".

La canción titulada "My little savanna donkey" ha dejado comentarios que, aparte de tener un toque de humor, han ayudado al usuario a reinterpretar y conocer el verdadero significado: "Esta es la primera vez que comprendo que el 'burrito sabanero' es en realidad un burro de la Savana" o "pensé que era un burrito que bailaba, como un burrito salsero o algo así".

