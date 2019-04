La aparición del móvil ratificó la hipótesis del secuestro de Diana Quer

Las pruebas de ADN han confirmado esta madrugada que el cuerpo hallado en el fondo de un pozo en una nave industrial en Rianxo (A Coruña) pertenece a Diana Quer, tal y como ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez.

En una rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno en Galicia, Villanueva ha explicado algunos detalles sobre el caso de la desaparición de la joven, entonces de 18 años, el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal. Tras mostrar la "solidaridad y cariño" con su entorno y el "recuerdo" a Diana Quer, el delegado del Gobierno ha detallado que esta madrugada las pruebas de ADN ratificaron que el cuerpo encontrado en Rianxo pertenece a Diana Quer.

Los restos mortales fueron localizados este fin de semana en el fondo de un pozo de una nave industrial en la parroquia de Asados tras guiar a los investigadores al lugar el único arrestado, ahora en prisión, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'.

La aparición del móvil, giro en la investigación

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha contado hoy que la aparición del teléfono móvil de la joven Diana Quer, hallado por un mariscador el pasado 27 de octubre cerca del lugar en el que ahora se encontró el cuerpo, confirmó un secuestro.

En la rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Galicia, ha indicado que desde el principio del caso se supo que la clave estaba en un coche, puesto que la chica había salido en uno, y al aparecer el celular quedó claro que fue introducida por la fuerza.

De los tres vehículos en los que en un momento se centraron, uno era el de José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ahora interno en el penal coruñés de Teixeiro, que "tenía el 50% de probabilidades de haber sido él". En noviembre de 2016, -la víctima desapareció el 22 de agosto de ese año en A Pobra do Caramiñal donde veraneaba-, "El Chicle" ya quedó como el "principal sospechoso", y encajaba que no tuviese vinculación con la chica y su "tendencia a los delitos en general", ha añadido.

'El Chicle' preguntó a la Guardia Civil en noviembre de 2016 por qué lo seguían

El autor confeso del homicidio de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', preguntó a la Guardia Civil en noviembre de 2016, cuando se convirtió en principal sospechoso, por qué lo seguían los agentes, ha informado Sánchez Corbí.

"Cometió un fallo. Dijo que la noche en cuestión estuvo con su mujer en las fiestas de A Pobra. Él se situó en el escenario", ha agregado el coronel de la UCO. "El 30 de noviembre los citamos a declarar como testigo a él y a su mujer. Él se equivoca, dice que sale a robar gasolina, no se sitúa en A Pobra, comete un error. La mujer le mantiene la coartada, dice que sale con él, pero el teléfono de la mujer esa noche se mantiene en casa, empezamos a dudar", ha desvelado Corbí.

Y tal sensación se incrementó cuando Abuín Gey, padre de una menor, dejó un teléfono para su análisis, pero no era el suyo, y no fue hasta más tarde cuando entregó a la Guardia Civil el que se buscaba, pero "reseteado", por lo que "sigue siendo un elemento de sospecha". No fue, sin embargo, hasta noviembre de 2017 cuando los agentes tuvieron claro sin "ninguna duda" de que José Enrique Abuín Gey era el supuesto responsable de la desaparición de Diana Quer. Encontrar el cuerpo se convirtió entonces en "fundamental", tanto para el caso como "para reparar a la familia", puesto que para la unidad que tanto tuvo que ver en el desenlace de este suceso, dar con el cadáver es "igual de importante que descubrir al autor", al menos al "cincuenta por ciento".

Además, el coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha señalado que ve "imposible" que, pese a una versión dada 'El Chicle', la causa de la muerte de Diana Quer se deba a un atropello porque no hay rastros de ello en el cuerpo.

El intento de secuestro de otra joven en Boiro es clave para la detención

El coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha relatado cómo se produjo el intento de secuestro de otra joven en Boiro. Destacando en todo momento la "agilidad mental" del detenido, el coronel ha descrito cómo la chica caminaba por la calle con su móvil y cómo "El Chicle" la aborda y le dice que le entregue el móvil. Ella se resiste y en el forcejeo, "El Chicle" cambia de estrategia y le hace creer que era una broma encargada por su novio. Cuando iba a desistir, Abuín se da cuenta de que ella mira la matrícula de su coche y al darse cuenta saca una herramienta del coche y la intenta introducir en el maletero a la fuerza.

Finalmente "ella se salva porque deja una pierna fuera" y él no consigue meterla y cerrar el maletero porque "está de baja por una lesión en el brazo". El secuestro se trunca al acercarse dos jóvenes que provocan que "El Chicle" desista definitivamente.