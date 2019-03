Los daños en el patrimonio histórico de Lorca superan los 50 millones de euros

El impacto económico del terremoto de Lorca sobre las iglesias y monumentos supera los 50 millones de euros, dejando afectados 31 inmuebles, de los que 29 están en el municipio y los dos restantes en Aledo, el único que en este momento y según todos los análisis e inspecciones realizadas, se ha visto perjudicado.

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón, han facilitado en rueda de prensa los presupuestos que incluyen las obras de emergencia realizadas y la consolidación y la restauración de proyectos que van a comenzar o han comenzado en algunos casos y que, por tanto, "se van a prolongar a lo largo de los próximos meses y años".

La mayor partida presupuestaria se la lleva la iglesia y el convento de San Francisco, propiedad del patronato San Juan de Dios, cuyo importe asciende a 10,5 millones, seguida del Palacio de Guevara, con 5,7 millones. La nota más negativa podría ser la iglesia de Cristo Rey, en el barrio de La Viña, el más afectado, por cuanto el derrumbe del edificio colindante de cuatro plantas ha provocado importantes daños hasta el punto de que ha quedado "siniestro total".

En este punto, Ujaldón ha explicado que los daños evaluados ascienden, aproximadamente, a 230.000 euros, aunque se está analizando si "demolerla por completo o si merece la pena rehabilitar algo, ya que ahora mismo es siniestro total y ha sido una desgracia".

Coser la Torre del Espolón

En lo que respecta al Castillo de Lorca, de los que más de un millón de euros corresponde a obras de emergencia y 1,4 millones al resto, el director de Bellas Artes ha precisado que la Sinagoga "no ha sufrido daños", pero sí el Parador, daños que se tendrán que cuantificar y que son visibles pero no estructurales, sino "de revestimiento y fisuras, no graves que afecten a su estructura, que ha resistido bien".

Los daños más importantes se han registrado en la muralla y la Torre del Espolón; en este último caso, ha indicado Ujaldón, "se ha partido, pero se podrá salvar y no habrá que demoler la parte caída, ya que se podrá coser y conservar, obra emblemática en el paisaje cultural de los lorquinos y de Murcia".

Desde la Consejería se ha puntualizado que hasta que no se pueda garantizar al cien por cien la seguridad de las personas, el Castillo no se podrá abrir al público.

Sin embargo, el objetivo de este departamento, según ha comentado el consejero, ha sido que "en la medida de lo posible se pueda intentar que todos los monumentos, durante su proceso de recuperación, puedan ser visitados y así se incentive desde el momento cero el turismo de la ciudad, de tal manera que no se produzca un paréntesis, sino intentar convertir la necesidad en virtud".

El castillo, uno de los atractivos turísticos

Precisamente, el Castillo de Lorca es uno de los principales atractivos turísticos de Murcia. Este edificio opta como candidato a los Premios Europeos de Excelencia Turística (EDEN) como representante de la Región de Murcia.

El proyecto EDEN es una apuesta de la Comisión Europea por promocionar modelos turísticos sostenibles, a través de la competitividad y sostenibilidad del turismo en los países de la Unión.

Por otro lado, dentro de los planes de ayudas para el patrimonio cultural y turístico aprobado por el Gobierno, se encuentran fondos destinados al Parador de Lorca, cuyas obras de rehabilitación se encontraban en un estado avanzado pero que, a causa del terromoto, ha resultado también dañado.

Las previsiones apuntaban a una próxima apertura durante el segundo semestre de 2011, tras una inversión de 25 millones de euros, con cargo a los presupuestos del Instituto de Turismo de España (Turespaña), a los que habría que añadir los tres millones correspondientes a mobiliario, decoración y dotaciones hoteleras, que llevaría a cabo la Sociedad Paradores de Turismo.

Asimismo, dentro del presupuesto se han destinado seis millones de euros a la musealización de los restos arqueológicos encontrados y urbanización del entorno del Parador, edificado sobre una superficie de 13.625 metros cuadrados, dentro del recinto del Castillo.

Por ello, desde el Gobierno se ha anunciado que se tratará de retomar y adelantar en la medida de lo posible las obras necesarias para el funcionamiento del mismo.