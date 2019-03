La confesión del 'Cuco' sobre el asesinato de Marta del Castillo: "No sé dónde está la niña porque la engancharon y no sé qué le hicieron"

Poco después del décimo aniversario del asesinato de Marta del Castillo, un juez ha procesado al 'Cuco' y a su madre por falso testimonio en el juicio.

El juez señalaba que tanto Francisco Javier García como su madre, Rosalía G.M., "urdieron un pan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009".

Pero esta no es la única novedad que se ha dado desde el décimo aniversario del asesinato. El programa de Antena 3, Espejo Público, ha tenido acceso en exclusiva a una grabación captada por el hombre que se infiltró durante más de dos años en la familia del 'Cuco' y en la que el joven confiesa que ayudó a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo.

En la grabación, el 'Cuco' revela lo que se encontró cuando llegó al lugar donde se había producido el crimen: "Yo llegué, vi el bollo y me apoyé en el escritorio. Estaba mareado, empecé a sudar. Esta gente cogió a la niña y la llevaron para fuera. Me quedé en el cuarto y cuando salí estaba Miguel limpiando", asegura.

El condenado por encubrimiento por la muerte de Marta del Castillo confirma así que estuvo presente en la escena del crimen junto a Miguel Carcaño, condenado por asesinato, junto al hermano de este, Francisco Javier Delgado, que fue absuelto, y una mujer.

"Me encuentro todo el percal y veo allí al hermano, a Miguel y a alguien mas que no vi quién era. Creo que era una mujer, pero no me eché mucha cuenta porque ese día no iba yo muy cuerdo", explicaba en el audio en el que sitúa al hermano de Carcaño deshaciéndose del cuerpo de Marta: "A mí me amenazó el hermano de este, de que les ayudaba o que me quitaba del medio. Y ya me quedo callado porque paso de meterme en follones. Si yo me tengo que comer seis años, me voy a comer seis años, pero a mí y a mi gente que la dejen".

Según el 'Cuco' en esa habitación había una prueba fundamental en su contra, su adn en la escena del crimen: "Sabiendo que he estado allí chorreando de sudor y todo, encontrando mi adn y todo. Y sabiendo que yo estaba allí me han echado a mí todos los muertos".

'El Cuco' ha callado durante todos años lo que sabía por miedo a las amenazas del hermano de Carcaño: "No digo dónde carajo está la niña porque la engancharon entre los dos y al sacarla del cuarto no sé qué es lo que le hicieron", asegura.

También te puede interesar...

Así fue el testimonio de un testigo sorpresa que pudo dar un vuelco al caso Marta del Castillo

Especial informativo 'Diez años sin Marta'

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo: "A Marta la matan los silencios y mentiras de los demás"

Antena 3 Noticias habla con el confidente y amigo de Miguel Carcaño, el único implicado en la cárcel

Antonio del Castillo, el padre de Marta, se cree la séptima versión de Carcaño: "me dijo que la mató su hermano"