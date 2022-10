Cuánto tiempo dura la inmunidad frente al COVID-19 tras haberlo pasado

Desde que ómicron irrumpió en nuestras vidas la reinfección por Sars-CoV 2 es cada vez más frecuente, de ahí la pregunta de ¿cuánto tiempo dura la inmunidad frente a la COVID-19 después de haberlo pasado?

Como ya decimos las nuevas variantes han dado lugar a reinfecciones en cortos plazos de tiempo, sin embargo un estudio publicado en la revista 'BMC Medicine' y realizado a 247 sanitarios de Cataluña que se infectaron de coronavirus al inicio de la pandemia ha concluido que los anticuerpos contra el virus se mantienen al menos 20 meses después de haber sufrido la enfermedad.

El estudio, que han coliderado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Instituto Catalán de la Salud (ICS), y el IDIAP Jordi Gol (IDIAP JG), con la colaboración de la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu (FPDBA), también ha demostrado que la obesidad, la edad y el ser fumador se asocian a una menor respuesta de anticuerpos.

Estos resultados no coinciden con los de otro trabajo llevado a cabo por investigadores del ISGlobal dirigidos por Carlota Dobaño y que indicaban que una de cada tres personas no vacunadas contra la COVID-19 ya no tenía anticuerpos detectables un año después de la infección. Los participantes en este trabajo tenían una edad comprendida entre los 40 y los 70 años, superior a la de los sanitarios a los que se les realizaron muestras frecuentemente.

En el caso de los sanitarios catalanes los investigadores evaluaron la persistencia de anticuerpos de tipo IgM, IgA e IgG dirigidos contra la proteína Spike (S) y Nucleocápside (N) del virus en muestras de 247 personas con infección sintomática y aún no vacunadas tomadas en 8 momentos diferentes entre verano de 2020 y noviembre de 2021.

Aunque los resultados evidencian una caída gradual y considerable en los niveles de anticuerpos frente al COVID-19, más del 90% seguía teniendo anticuerpos frente a los 5 antígenos virales analizados en todo momento del estudio. Incluso en las 23 personas que aún no se habían vacunado en noviembre del 2021, la seropositividad se mantuvo en un 95 %.

En este periodo de tiempo analizado se contabilizaron 8 reinfecciones, cifra que sugiere que la inmunidad incluso frente a variantes como alfa y delta es "robusta". Eso sí hay que destacar que el estudio se hizo antes de la llegada de ómicron y que las personas previamente infectadas también se benefician de la vacunación, ya que la inmunidad híbrida es la que mejor protege frente a la infección y la enfermedad.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indica que la duración de la inmunidad tras pasar el coronavirus depende de varios factores y de la persona afectada, aunque la OMS va más allá y apunta a que los niveles de anticuerpos varían según la gravedad con la que se ha pasado el Covid.

'Science' publicó un estudio en el que afirmaba que la inmunidad tras un contagio dura un mínimo de ocho meses, aunque la probabilidad aumenta con la administración de las dosis de refuerzo. Además, las vacunas adaptadas a Ómicron podrían incrementar de manera notable la protección contra las nuevas variantes.