El papa León XIV pide que “prevalezca el bien del pueblo venezolano” ante la crisis abierta tras la detención de Maduro

El pontífice reclama respeto a la soberanía, al Estado de derecho y a los derechos humanos, y llama a la justicia y a la paz en un momento de máxima tensión política en Venezuela.

Ucrania.- El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en UcraniaEUROPAPRESS

Lola Márquez Romero
Publicado:

El papa León XIV ha expresado este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela y ha reclamado que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".

Sus palabras llegan después del anuncio de la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un episodio que ha elevado la tensión política y diplomática en la región.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus, el Pontífice subrayó la necesidad de "superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz".

En su mensaje, insistió en la importancia de "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

Llamamiento a la paz y a la legalidad

León XIV animó a los actores implicados a trabajar por un horizonte de estabilidad y entendimiento.

"Es imprescindible construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia", afirmó, con una mención especial a los más vulnerables.

El Papa recordó que la prolongada crisis económica ha golpeado con dureza a millones de venezolanos y pidió que cualquier decisión tenga en cuenta a quienes más sufren.

El Pontífice también invitó a los fieles a rezar por el futuro del país caribeño y solicitó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, así como de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos, canonizados el pasado 19 de octubre por el propio León XIV.

Un Papa atento a América Latina

De origen estadounidense y con nacionalidad peruana por sus años de misión en Perú, León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, se ha referido en varias ocasiones a Venezuela con un tono prudente, apostando siempre por el diálogo como vía de solución.

En diciembre, durante el vuelo de regreso de su viaje al Líbano, defendió la búsqueda de fórmulas diplomáticas e incluso presiones económicas “que favorezcan un cambio”, frente a la escalada de amenazas.

La mirada del Vaticano

La crisis venezolana es seguida con especial atención en la Santa Sede, donde el arzobispo Edgar Peña Parra, de origen venezolano, ocupa el cargo de sustituto en la Secretaría de Estado.

