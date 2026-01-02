El hombre asesinado por su hijo en Fuenmayor (La Rioja) tenía antecedentes por malos tratos

El parricidio ocurrido esta Nochevieja en Fuenmayor, en La Rioja, tuvo lugar en un escenario de violencia continuada en el ámbito familiar, según la nota hecha pública hoy por la Guardia Civil.

Se da la circunstancia que la esposa del fallecido contó con un caso activo en el sistema VioGén hasta el año 2012 en Navarra. Un aviso que quedó inactivo tras reanudarse la convivencia entre ambos. Aunque, según los indicios recabados, los malos tratos continuaron pese a la ausencia de denuncias. Hasta el punto de que tanto ella como sus hijos temían por sus vidas. Vivían en un clima de miedo, desesperación e inestabilidad.

El incidente tuvo lugar sobre las 17:27 horas del día de Nochevieja cuando, según las diligencias practicadas por el instituto armado, el hombre, de 54 años, tras mostrarse hostil, beligerante y agresivo, comenzó a agredir a su pareja con una barra de hierro.

El joven ha ingresado en prisión

Al escuchar los gritos, su hijo, de 19 años, salió de su habitación y cogió un cuchillo con el propósito de proteger a su madre. En ese instante, se inició un forcejeó con su progenitor quien también habría cogido otro cuchillo. El enfrentamiento concluyó cuando el joven golpeó a su padre con un objeto contundente, causándole la muerte.

Una llamada realizada a la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil dio la voz de alarma. Cuando llegaron las patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana hallaron en una habitación el cuerpo sin vida del hombre con varios golpes en la cabeza. En otra estancia del bajo de la vivienda, situada en la calle Veracruz, localizaron a la madre junto a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Esta mañana, el joven detenido ha sido puesto a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión. Se le imputa un presunto delito de homicidio.

