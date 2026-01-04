La Aemet activa el aviso rojo en Málaga y envían un mensaje Es-Alert por las intensas lluvias

La Borrasca Francis está pasando con fuerza y aún queda lo peor en las próximas horas. Ya ha dejado varias incidencias y alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve. En Andalucía, la AEMET ha activado el aviso rojo en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, y han enviado un mensaje Es-Alert a las 14:42 horas de este domingo.

Las lluvias podrían llegar a los 120 litros por metro cuadrado acumuladas en 12 horas, algo que la AEMET califica de peligro extraordinario. El aviso se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 % y que implica posibles inundaciones y crecidas por las lluvias torrenciales. La mitad occidental de la provincia malagueña será la más afectada con precipitaciones intensas.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades. Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

Juanma Moreno pide "máxima precaución"

El presidente de la junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este domingo extremar la precaución a quienes se encuentren en cualquiera de los 27 municipios que están bajo aviso rojo por lluvias torrenciales este domingo en la provincia malagueña.

El presidente de la Junta, a través de la red social X, ha pedido por favor "máxima precaución" y que los afectados eviten cruzar zonas anegadas y desplazamientos innecesarios, "¡No pongas en riesgo tu vida!", ha concluido.

Antonio Sanz pide seguir las indicaciones del 112

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha instado a los ciudadanos malagueños que puedan sufrir las consecuencias de la borrasca que sigan las indicaciones del 112, que no crucen zonas anegadas y que no transiten por zonas próximas a cauces o ríos.

La subdelegación del Gobierno en Málaga también ha trasladado a la población que tengan mucha precaución, y resalta la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencias y Protección Civil.

