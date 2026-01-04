Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VENEZUELA

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

El presidente afirma que España no reconocerá la intervención ordenada por la Administración Trump y pide desescalada, diálogo y protección de los ciudadanos españoles en el país.

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro S&aacute;nchez.

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "con rotundidad" el ataque llevado a cabo por Estados Unidos contra Venezuela y ha reiterado la defensa del derecho internacional como eje de la política exterior española.

En una carta dirigida a la militancia del PSOE con motivo del inicio del nuevo año, Sánchez subrayó la necesidad de contar con un Ejecutivo que defienda "siempre y donde sea" la legalidad internacional y la resolución pacífica de los conflictos. En el mismo texto, el jefe del Ejecutivo recordó también el sufrimiento vivido por los pueblos de Ucrania y Palestina durante el pasado año.

Rechazo a la intervención militar

Tras el ataque estadounidense, Sánchez difundió varios mensajes en la red social X en los que dejó claro que España no reconocerá la intervención sobre Venezuela, al considerar que vulnera el derecho internacional y abre un escenario de mayor inestabilidad y tensión en la región.

El presidente insistió en que esta posición es coherente con la mantenida por el Gobierno español, que tampoco reconoce al régimen de Nicolás Maduro.

Llamamiento a la desescalada

Horas antes, Sánchez había apelado a la responsabilidad y a la desescalada del conflicto, recordando la obligación de respetar los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, informó de que la embajada y los consulados de España en Venezuela permanecen operativos para atender a los ciudadanos españoles, mientras reiteró su compromiso con una política exterior basada en el diálogo, el multilateralismo y la legalidad internacional.

