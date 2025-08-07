Un muerto y 13 heridos en el peor incendio de la historia reciente de Francia

Un gran incendio forestal arrasa el departamento de Aude, en el sur de Francia. Las autoridades han confirmado la muerte de una mujer de 65 años y al menos trece personas heridas, la mayoría bomberos.

El fuego se declaró el martes por la tarde, alrededor de las 16:15 horas, en la localidad de Ribaute. Desde entonces, se ha extendido con rapidez y ya ha quemado más de 16.000 hectáreas, una superficie superior a la de la ciudad de París.

El primer ministro, François Bayrou, ha calificado el incendio como "una tragedia de amplitud inédita" y "el más destructor desde 1949". Ha señalado, además, que el cambio climático está detrás de este tipo de fenómenos extremos, vinculando el avance del fuego a la sequía y las altas temperaturas.

Más de 2.000 bomberos y 600 vehículos terrestres están trabajando en la zona, además de varios medios aéreos. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha anunciado que se desplegarán también efectivos militares para reforzar las labores de contención.

Hasta el momento, quince localidades han sido afectadas. Entre ellas, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, donde se produjo el fallecimiento de la víctima. Las llamas han avanzado más de 30 kilómetros y siguen fuera de control.

La autopista A9, que conecta Francia con España a través de La Jonquera, fue cerrada en un tramo entre Narbona y Perpiñán, aunque ya ha sido reabierta con restricciones de velocidad. Aun así, las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios en la zona.

Europa, lista para ofrecer ayuda

Francia no ha solicitado ayuda internacional, pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha afirmado que el bloque está "listo" para movilizar recursos a través del mecanismo rescEU y ayudar a Francia a combatir el incendio que ya ha quemado más de 16.000 hectáreas en el departamento de Aude, en el sur del país.

"Europa está con Francia cuando los peores incendios de su historia reciente azotan Aude", ha indicado Von der Leyen a través de redes.

