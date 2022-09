Almoharín protesta por su nuevo párroco, condenado por pornografía infantil: "Si yo me tomara la justicia por su mano, con el Señor no se iba"

Los sentimientos de rabia, impotencia y miedo son más fuertes que nunca en el municipio de Almoharín, en Cáceres. Allí, la diócesis de Coria-Cáceres ha recolocado como nuevo párroco a un cura que está condenado por corrupción de menores, después de compartir contenido pedófilo con otras personas que también fueron detenidas en una operación policial. Él fue condenado a varios meses de cárcel, pero no llegó a entrar al no superar los dos años la pena impuesta y carecer de antecedentes penales.

El enfado entre los vecinos del pueblo es inmenso. "¿Para qué vamos a tener un cura así?", pregunta uno de los residentes del municipio. Otra de ellas va más allá y eleva el tono: "Si yo me tomara la justicia por su mano, con el Señor no se iba". Un tercer vecino también asegura que existe una gran preocupación entre los habitantes que tienen allí a sus hijos pequeños: "No sé como habrá sentado a los padres con los chicos que tengan que hacer catequesis".

Algunos de ellos han pedido ya que se revoque el nombramiento, puesto que, algunos ya hablan en nombre de la mayoría del municipio: "No tenía que haber venido". Otro de los vecinos también sigue un discurso similar, asegurando que "aquí la gente no quiere que venga". Este municipio, asustado y sumido en la incertidumbre, exige que se atiendan sus peticiones y que se eviten casos de este calado en otras regiones antes de que ocurra una desgracia.

No es la primera vez que ocurre algo así

Este caso no es el primero de un sacerdote que haya sido condenado y recolocado como párroco. En marzo de 2019, el obispo de Guadalajara nombró párroco de 24 municipios a un monje que fue condenado a tres años de prisión por abusos sexuales.

El obispo justificó la decisión de recolocarle en esos municipios alegando que el monje "ya ha cumplido su deuda con la ley y son localidades sin niños”. Estas declaraciones también tuvieron una gran controversia.