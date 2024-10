El Congreso aprueba la reducción de la tasa de alcoholemia, esta es la nueva cifra

Este jueves el Pleno del Congreso ha llevado a votación varias medidas, entre ellas la nueva ley ELA o la reducción de la tasa de alcoholemia para los conductores. Esta última ha sido aprobada con 175 votos a favor, frente a los 33 en contra del grupo parlamentario Vox, mientras que el PP y UPN se han abstenido.

La nueva medida del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado como una reducción del límite de la tasa máxima de alcohol permitida a todos los conductores de vehículos, motorizados y no motorizados. Es decir, la tasa pasaría a ser de 0,2 g/l en sangre y de 0,1 mg/l en aire espirado. No obstante, aunque la proposición no de ley está aprobada, no supone la rebaja instantánea, sino el paso previo a que desde el Ministerio del Interior salga redactada como una proposición de Ley. Una medida "urgente para evitar más pérdidas irreparables", dice el grupo socialista.

Una seguridad vial al estilo de Suecia y Noruega

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska buscan que nuestra seguridad vial se asemeje a la que en Suecia y Noruega tienen.

En un principio se estudió que esta medida repercutiese solo a conductores noveles y profesionales de transporte de viajeros y mercancías. Sin embargo, las asociaciones de afectados por accidentes viales pidieron a Marlaska corregirla y que se aplicase para todos.

Había que abrir el debate tras 35 años sin cambios

"Cada accidente por alcohol es una tragedia que nunca debería haber ocurrido. No podemos permitir más despedidas injustas. Solo 0,0 tiene 0 consecuencias", ha dicho el socialista portavoz de la Comisión de Seguridad Vial, Manuel Arribas. Asimismo, los socialistas han defendido que "los límites actuales de alcohol permitidos no han cambiado en 35 años" y por eso había que abrir el debate. En su intervención, Arribas también ha asegurado que "un conductor ebrio no solo rompe las normas, rompe familias, destruye sueños y apaga vidas".

Con las tasas 0,3 g/l y 0,5 g/l actuales, el riesgo de accidente se multiplica por tres

"Las investigaciones dejan claro" que a partir de las tasas actuales de 0,3 g/l y 0,5 g/l el riesgo de accidente se puede multiplicar por dos, incluso por tres. "Hay motivos científicos para defender una reducción de la tasa de alcoholemia de forma generalizada y para todos los conductores de 0,5 g/l a 0,2 gl. Pero, además, esta reducción redundaría en una mayor eficacia", comentan, añadiendo que con esta nueva medida se podrá "superar la idea extendida de que un consumo moderado es aceptable y está permitido y solo los excesos están prohibidos".

La tasa no se reduce a 0,0 por un margen de error

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que la DGT ha recibido "críticas" por no rebajar la tasa hasta el 0,0 g/l. Esto no se produjo porque en un informe de diciembre de 2022, la Comisión Europea "recomienda 0,2g/l" porque es "equivalente a tolerancia 0", explica Navarro, añadiendo que "la idea que tenemos es que igual que para velocidad y los radares ponemos un margen de error, sería prudente poner ese margen".

