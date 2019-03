Confiesa haber matado a una prostituta tras ser absuelto por un jurado popular

El crimen de José Carnero, un vecino de la localidad de Sober, en Lugo, puede quedar impune si no salen adelante los recursos contra la sentencia que le consideró 'no culpable' por falta de pruebas. José, un hombre "con un nivel intelectual" por debajo de la media, según la fiscalía, es un hombre de 54 años que vive solo y que solía contratar los servicios sexuales de la mujer que apareció muerta en una de las dependencias de su vivienda.

Un jurado popular, integrado por siete hombres y cuatro mujeres no encontró pruebas suficientes para condenar a este hombre por un delito de asesinato u homicidio, y él mismo se declaró inocente al inicio de la vista oral. Una vez declarado 'no culpable', salió de la prisión en la que había pasado más de tres años y volvió al lugar de los hechos, donde reconoció a un periodista de 'La Voz de Galicia' que había matado a la mujer. "No hay pruebas, pero hacer, lo hice". La mujer, de 34 años, trabajaba en un club de Orense y fue encontrada con la cabeza desfigurada. Hoy mismo, en declaraciones a antena3, dice que 'le dió la locura' y que 'está mal hecho'.

Ahora, el hombre pide que le perdonen y asegura que estaba "mal de la cabeza". Su nuevo testimonio, sin embargo, no se podrá tener en cuenta salvo que se repita el juicio, según ha reconocido a EFE el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Javier Rey. La fiscalía ya ha aclarado que la confesión periodística "no influye para nada" en los procesos inmediatos a seguir. Si el Tribunal Superior revoca el veredicto se tendría que repetir el juicio con un nuevo jurado y ahí sí podría tener cabida, sin embargo, la confesión periodística.