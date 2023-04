Condenan a una mujer a un año de prisión por difundir un bulo contra menores migrantes acogidos en España

Una mujer ha aceptado un año de cárcel de multa por haber difundido un bulo sobre menores no acompañados (menas), tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. La condenada no entrará en prisión por su condición de no reincidir.

El vídeo se hizo viral en el verano de 2019 y mostraba a varios estudiantes enfrentándose a una profesora en actitud violenta y lanzando pupitres. Según Europa Press, la mujer difundió el vídeo con el siguiente mensaje: "Mando vídeo de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad cómo agradecen nuestra acogida".

Todo parece indicar que las imágenes fueron recogidas por uno de los alumnos de esa escuela para posteriormente ser publicadas en medios como Globo o Agora. No tiene ninguna relación con menores extranjeros acogidos en España.

Según fuentes judiciales, la condenada que difundió el bulo ha aceptado la pena dictada por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, a pesar de que no vaya a entrar en la cárcel por condición de no delinquir. Además, realizará un "curso de formación" sobre "delitos de odio y discriminación".

Segunda condena en España por difundir un bulo contra menas

Esta es la segunda condena en España por un delito de odio al difundir un bulo contra los menores extranjeros no acompañados, según explica la Fiscalía. La primera se conoció en noviembre de 2022 y condenó a 15 meses de prisión y una multa de 1.620 euros a una persona que publicó un vídeo falso que atribuía una agresión ocurrida en China a un niño migrante acogido en España.