Condenado a dos años de prisión por tuitear contra la familia de Canet que pedía más castellano en las aulas

La Audiencia de Barcelona condena a dos años de prisión, multa de 1980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por delito contra la integridad moral y delito de odio.

Marina Torres
Publicado:

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por acosar y tuitear en contra de la familia que pedía más castellano en las aulas. Se le condena por un delito contra la integridad moral y por otro de odio por las publicaciones que realizó en la plataforma X, antes Twitter, sobre los tres integrantes de una familia que pidió más cuota de enseñanza en lengua castellana en la escuela donde estudia su hija, en Canet de Mar. Además, lo inhabilita para cualquier tarea docente, deportiva, cultural o de ocio durante cinco años.

Por el contrario, la resolución absuelve de los mismos delitos a las otras dos personas que también fueron juzgadas al entender que no se dan los elementos que identifican los tipos penales y que las manifestaciones quedan dentro de la libertad de expresión.

Como se expresa en la sentencia, el tribunal ha valorado el contexto social del momento, recordando que en 2020 el JSJC obligó a la escuela Turó del Drac, de Canet, a impartir al menos el 25% del horario escolar en castellano en la clase de infantil donde estudiaba la hija del denunciante. En el marco de ese debate, muchos usuarios criticaron o discreparon de la decisión adoptada por la familia y debatieron sobre el uso del catalán y el castellano en las aulas.

El tribunal ha analizado varios mensajes de los acusados en X sobre este tema. "Entre los mensajes difundidos figuraban expresiones que contenían anuncios de causar un daño o perjuicio a la familia como represalia por la actuación de los denunciantes, o que instaban a aislarlos a ellos o a su hija, mensajes que, de manera evidente, tenían aptitud para generar en los destinatarios una profunda inquietud y temor".

Hay que recordar que la sentencia no es firme y se puede presentar recurso ante la sala de apelaciones del TSJC.

