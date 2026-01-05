Delcy Rodríguez, el "tigre" de Maduro y ministra de Hidrocarburos responsable del petróleo en Venezuela

Delcy Rodríguez ha jurado este lunes como presidenta interina ante la Asamblea Nacional de Venezuela, lugar en el que su hermano ha renovado también su puesto al frente de la Cámara tras el ataque de EEUU del sábado contra Caracas en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

Apodada por Maduro como "tigre", la actual presidenta interina venezolana es hija de un guerrillero y titular de varios ministerios desde la era de Hugo Chávez. Delcy Rodríguez se ha convertido en la primera mujer presidenta de Venezuela, según la orden del Tribunal Supremo tras la captura del mandatario del país.

Delcy Rodríguez nació en Caracas, el 18 de mayo de 1969. Actualmente tiene 56 años y es hija de Jorge Antonio Rodríguez, considerado guerrillero y fundador del partido revolucionario Liga Socialista en los años 70.

Las influencias ideológicas de su familia han tomado un papel importante en su vida y carrera política. Es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y amante de la moda de diseñador, es conocida por defender el llamado socialismo del siglo XXI, surgido tras la caída de la Unión Soviética e impulsado en Latinoamérica por Hugo Chávez Frías.

El chavismo considera a su padre un "mártir revolucionario", un hombre que estuvo detenido por el secuestro del empresario estadounidense, William Frank Niehous.

Su carrera en la política

El primer cargo de Delcy Rodríguez en el Gobierno fue en 2006, cuando ocupó el cargo de ministra de Presidencia, bajo el mandato de Hugo Chávez.

Años más tarde y ya con Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez en 2013, Rodríguez alcanzó el cargo de ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014. En este último año fue titular de la cartera de Relaciones Exteriores hasta 2017.

Su llegada a la Vicepresidencia sucedió en 2018, cuando Maduro comunicó su nombramiento, describiéndola como "una mujer joven, valiente, experimentada, hija de un mártir, revolucionaria y experimentada en mil batallas". En 2024, Maduro incorporó el Ministerio de Hidrocarburos a la cartera de Rodríguez para gestionar las sanciones de Estados Unidos.​

Su hermano, Jorge Rodríguez, tuvo una ascenso y una carrera similar en la política. Actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

El Delcygate

En 2018 cuando el Consejo de la UE decidió incluir específicamente a Rodríguez en la lista negra para vetar su entrada en el territorio de la unión por su responsabilidad directa en "socavar la democracia y el Estado de Derecho" y por estar vinculada a "violaciones o abusos graves de los derechos humanos" en Venezuela.

A pesar de ello, en el 20 de enero de 2020, un avión procedente de Caracas aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Rodríguez a bordo. Formalmente no podía hacerlo. Sin embargo, el avión no fue desviado y Rodríguez permaneció en la terminal ejecutiva durante varias horas. Allí acudió el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos (hoy en prisión preventiva) y el propio Ejecutivo español llegó a reconocerlo.

El Gobierno defendió que Rodríguez no accedió legalmente en España, porque no cruzó el control fronterizo y permaneció siempre en el área internacional del aeropuerto.

En España se abrieron investigaciones judiciales, aunque tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid concluyeron que no había encaje penal, ya que el incumplimiento de decisiones europeas de política exterior es competencia del control político y no judicial.