Investigan la muerte violenta de un matrimonio hallado en su vivienda en Gran Canaria

La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos personas fallecidas con signos de violencia en el interior de una vivienda situada en la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Los cuerpos corresponden a un matrimonio de origen filipino que residía en la capital grancanaria. El suceso se descubrió en la mañana de este martes, 6 de enero, coincidiendo con el día de Reyes.

El aviso a las autoridades se produjo tras la denuncia interpuesta por uno de los hijos de la mujer, quien alertó durante la madrugada de que no lograba contactar con su madre desde hacía horas. Ante la preocupación por su desaparición, se activó el protocolo policial, que culminó con la localización de los dos cadáveres en el interior del domicilio familiar.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda, donde confirmaron el fallecimiento de ambas personas. En el lugar se apreciaron indicios compatibles con una muerte violenta, motivo por el que se activó al Grupo de Homicidios y a la Policía Científica para hacerse cargo de la investigación.

Según vecinas del edificio, la policía permaneció realizando la recogida de pruebas desde las nueve de la mañana aproximadamente hasta las dos de la tarde cuando se efectuó el levantamiento de los cuerpos.

La zona fue acordonada durante varias horas con el fin de preservar el escenario y permitir el trabajo de los profesionales.

Investigación bajo secreto de actuaciones

El procedimiento judicial se encuentra actualmente bajo secreto de actuaciones, según ha informado la Policía Nacional, por lo que no han trascendido detalles concretos sobre las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora todas las hipótesis permanecen abiertas.

Posible crimen machista

Fuentes policiales han señalado que una de las líneas de investigación que se manejan es la posibilidad de que se trate de un suceso ocurrido en el ámbito familiar, aunque subrayan que esta hipótesis no ha sido confirmada y que no se descarta ninguna otra hasta que concluyan las diligencias y se analicen todos los indicios disponibles.

"Era una buena chica", "se veía venir"

Varios vecinos, que se han asomado ante la presencia de la prensa, han comentado que se trataba de un matrimonio que no ocasionaba problemas y que llevaban algo más de nueve años residiendo en España. "Era muy buena chica, y él también", comenta una vecina desde la ventana. Otra mujer, que aunque no vive en el edificio, conocía a los fallecidos, no deja lugar a dudas: "esto se veía venir".

En caso de que las investigaciones determinen que se trata de un homicidio en el marco de la violencia de género, el suceso podría ser considerado el primer caso de este tipo registrado en Canarias en 2026.

No obstante, en este momento, no puede establecerse oficialmente dicha calificación.

