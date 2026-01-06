Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta alimentaria: Esta leche para bebés contiene una bacteria venenosa

Esta bacteria puede provocar intoxicaciones alimentarias y puede resultar especialmente peligrosa en bebés.

Alerta alimenticia: Esta leche para bebé contiene una bacteria venenosa Pexels

Mara Fernández
Publicado:

La alimentación durante los primeros meses de vida es un pilar fundamental para el desarrollo de los bebés. En esta etapa, el organismo aún es inmaduro y cualquier alimento que se consuma influye directamente en el crecimiento, el sistema inmunológico y el bienestar general del lactante.

Además, no todos los bebés reaccionan igual ante los mismos alimentos. Mientras algunos toleran sin problemas determinados productos, otros pueden presentar molestias digestivas o reacciones adversas. Esta variabilidad hace que cualquier incidencia relacionada con la alimentación infantil genere especial preocupación entre familias y profesionales sanitarios.

Alerta por leche infantil retirada del mercado

Las autoridades sanitarias han activado una alerta alimentaria por la posible presencia de Bacillus cereusen leche en polvo para lactantes comercializada por la marca Nestlé según Atlántico. Esta bacteria puede provocar intoxicaciones alimentarias y, aunque suele estar asociada a síntomas leves, puede resultar especialmente peligrosa en bebés debido a su mayor vulnerabilidad.

Ante esta situación, la empresa ha optado por ampliar la retirada preventiva de varios productos y lotes concretos que podrían verse afectados. Entre ellos se encuentran distintas fórmulas infantiles de las gamas Alfamino, NAN, Nativa y Nidina, tanto en formato lata como en sobres. Nestlé ha puesto a disposición de los consumidores un buscador en su página web para comprobar si algún producto forma parte de la retirada, así como un sistema para solicitar el reembolso.

Recomendaciones para una alimentación saludable

Los especialistas recuerdan que la base de una alimentación saludable en los primeros meses debe ser la leche materna siempre que sea posible, ya que aporta los nutrientes y defensas necesarias para el correcto desarrollo del bebé. Cuando esta no es una opción, las fórmulas infantiles deben prepararse siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y del pediatra, prestando especial atención a la higiene y a la conservación del producto.

En situaciones como la actual alerta alimentaria, es fundamental comprobar los lotes de las leches en polvo que se tengan en casa y suspender su consumo si están incluidos en la retirada. Si el bebé ha ingerido alguno de estos productos y presenta síntomas como vómitos, diarrea o un estado de somnolencia inusual entre los 30 minutos y las seis horas posteriores, se recomienda acudir de inmediato al pediatra.

