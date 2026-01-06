Noticias de hoy, martes 6 de enero de 2026

La situación en Venezuela, la Pascua militar o la Lotería del Niño, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 6 de enero de 2026.

La última hora de Venezuela

Tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, donde se bombardeó la capital y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la crisis política e internacional está a la orden del día.

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que no convocará elecciones en Venezuela a corto plazo, subrayando que primero es necesario "arreglar el país" y estabilizar la situación antes de cualquier proceso electoral. También ha apuntado y reafirmando al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela.

Pascua militar

Este martes, en su discurso con motivo de la Pascua Militar, Felipe VI ha destacado el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas. El rey ha hablado acerca de la sensación creciente de amenaza que deja 2025, con guerras, crisis y tragedias humanitarias.

En este discurso, Felipe VI no ha mencionado a la operación de Estados Unidos en Venezuela, pero sí ha subrayado ante los múltiples conflictos bélicos y crisis y la "amenaza" que llega al corazón de Europa, lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos.

Lotería del Niño

Este 6 de enero los bombos vuelven a girar en el tradicional Sorteo de la Lotería del Niño 2026. Estos han sido los premios:

06703, el primer premio: 200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie.

45875, el segundo premio: 75.000 euros, el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie.

32615, el tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.

