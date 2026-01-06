Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

Resultados Lotería del Niño 2026 de hoy martes 6 de enero

Los resultados de la Lotería del Niño 2026 se irán conociendo de forma progresiva a lo largo de la mañana.

Mara Fernández
Actualizado:
Publicado:

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y mantiene la atención de miles de personas que esperan comprobar si sus décimos han resultado premiados. A esta hora, todavía no se conocen los resultados oficiales, ya que el sorteo aún no ha comenzado y los números ganadores se irán publicando conforme avance la extracción.

El sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Mientras tanto, los jugadores permanecen a la espera de conocer los números premiados y el reparto de premios de esta edición.

Cuándo se publican los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería del Niño 2026 se irán conociendo de forma progresiva a lo largo de la mañana, a medida que se vayan extrayendo las bolas en el sorteo. Una vez finalice, se publicarán los resultados completos y definitivos, que podrán consultarse.

Qué hacer mientras se esperan los resultados

Mientras se esperan los resultados del sorteo, se recomienda a los jugadores conservar sus décimos, seguir la retransmisión oficial y evitar consultar fuentes no oficiales. Una vez publicados los resultados definitivos, será posible comprobar los décimos y conocer si han sido premiados con alguno de los premios principales o secundarios.

Resultados lotería del Niño

Estamos a la espera de que se conozcan los números premiados del sorteo.

  • Primer premio
  • Segundo premio
  • Tercer premio
  • Terminaciones en 4 últimas cifras
  • Terminaciones en 3 últimas cifras
  • Terminaciones en 2 últimas cifras
  • Reintegro para las terminaciones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Comprobar número de la Lotería de El Niño

6 ENE

