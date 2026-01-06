15 conductores de autobús, detenidos por transportar migrantes de forma irregular entre España y Francia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a 15 conductores de autobuses de líneas internacionales por, presuntamente, transportar de forma irregular a migrantes entre España y Francia, principalmente en la ruta entre París y Barcelona.

Los detenidos aprovechaban su condición de conductores para introducir en los autocares a ciudadanos extranjeros sin documentación o sin visado, que además, en muchos casos, viajaban sin billete. A cambio, los pasajeros pagaban entre 20 y 400 euros por trayecto.

Los agentes contabilizaron hasta 12 de estos viajes y constataron los beneficios económicos que generaban a los conductores implicados. Se estima que este entramado pudo llegar a ganar 50.000 euros al año.

La Policía Nacional detectó también la existencia de captadores, personas ajenas a las empresas de transporte que se encargaban de negociar los pagos con los conductores y garantizar que los migrantes subieran a los autobuses para iniciar la ruta.

La investigación, que se inició en marzo de 2025 y que ha contado con la colaboración de las autoridades francesas, revela una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas por parte de conductores y personal auxiliar de compañías que realizan rutas europeas. A los quince detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.