15 conductores de autobús, detenidos por transportar migrantes de forma irregular entre España y Francia

Introducían a ciudadanos extranjeros indocumentados o sin visado por hasta 400 euros A los detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Coche de la Polic&iacute;a Nacional

Coche de la Policía NacionalEUROPAPRESS

Cintia Martí
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a 15 conductores de autobuses de líneas internacionales por, presuntamente, transportar de forma irregular a migrantes entre España y Francia, principalmente en la ruta entre París y Barcelona.

Los detenidos aprovechaban su condición de conductores para introducir en los autocares a ciudadanos extranjeros sin documentación o sin visado, que además, en muchos casos, viajaban sin billete. A cambio, los pasajeros pagaban entre 20 y 400 euros por trayecto.

Los agentes contabilizaron hasta 12 de estos viajes y constataron los beneficios económicos que generaban a los conductores implicados. Se estima que este entramado pudo llegar a ganar 50.000 euros al año.

La Policía Nacional detectó también la existencia de captadores, personas ajenas a las empresas de transporte que se encargaban de negociar los pagos con los conductores y garantizar que los migrantes subieran a los autobuses para iniciar la ruta.

La investigación, que se inició en marzo de 2025 y que ha contado con la colaboración de las autoridades francesas, revela una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas por parte de conductores y personal auxiliar de compañías que realizan rutas europeas. A los quince detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

