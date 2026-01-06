Efemérides de hoy 6 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de enero? 

El 6 de enero de 2021, se produce en Washington el asalto al Capitolio. Cientos de seguidores del entonces presidente, el republicano Donald Trump, irrumpen en el Congreso mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. La multitud, convocada tras semanas de denuncias infundadas de fraude electoral, suma hasta 10.000 personas, de las cuales 800 superan los cordones de seguridad y acceden por la fuerza al edificio. Los hechos suceden durante la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, en la que los Legisladores tienen que ser evacuados o confinados durante horas.

Los disturbios provocan cinco fallecidos y decenas de heridos, entre los que se hallan más de un centenar de agentes de policía. El episodio constituye un ataque sin precedentes a la sede de la soberanía legislativa estadounidense. Tras recuperar el control, el Congreso reanuda la sesión esa misma noche y certifica oficialmente la victoria de Biden. El asalto desencadena una investigación federal masiva, con más de 1.200 detenciones posteriores, y conduce al segundo juicio político a Donald Trump, acusado de haber incitado a la agitación.

Un 6 de enero, pero de 1936, nace en Tomelloso, Ciudad Real, el pintor y escultor Antonio López García. Considerado uno de los grandes referentes del realismo contemporáneo, se traslada a Madrid en su juventud para formarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudia desde 1950. Allí entra en contacto con otros artistas fundamentales en su desarrollo. Entre ellos, destaca su tío, Antonio López Torres, pintor realista.

A lo largo de su trayectoria desarrolla una obra marcada por la precisión técnica y la reflexión sobre lo cotidiano, con escenas urbanas, interiores domésticos y figuras humanas. En 1998 es elegido miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde recibió su formación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de enero?

1838.- Samuel Morse y su socio, Alfred Vail, hacen la primera demostración pública del telégrafo.

1944.- Carmen Laforet gana la primera edición del Premio Nadal por su novela 'Nada'.

1974.- Se estrena en Japón la serie 'Heidi', dirigida por Isao Takahata y basada en una novela de la suiza Johanna Spyri. Llegó a España en 1975.

1985.- Acaba la 'operación Moisés', que llevó a Israel a 8.000 judíos de Etiopía.

1992.- La compañía AT&T presenta el videófono, primer teléfono con pantalla de vídeo.

2000.- Se certifica en los Pirineos (España) la muerte del último ejemplar de bucardo, una hembra, lo que supone la extinción definitiva de esta especie.

2014.- El norte y noreste de EE UU se ve afectado por una ola de frío polar con las temperaturas más bajas en más de un siglo, inferiores a menos 30 grados centígrados.

2015.- Felipe VI preside por primera vez la Pascua Militar como jefe de las Fuerzas Armadas.

2018.- El petrolero iraní 'Sanchi' colisiona en el mar de China Oriental con un carguero chino. El petrolero se hunde días después con un balance de 32 marineros muertos.

2025.- Demi Moore logra su primer Globo de Oro a la mejor actriz por ‘La sustancia’.

¿Quién nació el 6 de enero?

1412.- Juana de Arco, heroína francesa.

1833.- Gustavo Doré, ilustrador francés.

1936.- Antonio López, pintor español.

1948.- Javier Tejada Palacios, físico español.

1953.- Malcolm Young, guitarrista escocés, cofundador de la banda AC/DC.

1955.- Rowan Atkinson, 'Mr. Bean', actor británico.

¿Quién murió el 6 de enero?

1884.- Gregor Mendel, monje agustino y biólogo.

1905.- José María Gabriel y Galán, poeta español.

1919.- Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos.

1993.- Rudolf Nureyev, bailarín y coreógrafo ruso.

2013.- Enrique Meneses, fotoperiodista español.

2014.- Marina Ginestá, militante comunista francesa.

¿Qué se celebra el 6 de enero?

Hoy, 6 de enero, se celebra el Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra.

Horóscopo del 6 de enero

Los nacidos el 6 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 6 de enero

Hoy, 6 de enero, se celebra la Epifanía del Señor.