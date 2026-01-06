Sorteo de octavos de Copa del Rey 2025-26: Cuándo es, cómo es el formato y dónde verlo en directo

Este nuevo año ha venido cargado de fútbol, y es que después de que se reanudara la Liga este fin de semana pasado, además de la Supercopa de España (7 al 11 de enero), llega un nuevo sorteo de la Copa del Rey 2025-2026 para dilucidar los ocho enfrentamientos de octavos de final.

Un sorteo en el que estarán los cuatro equipos de la Supercopa (Barça, Real Madrid, Atleti y Athletic), además de otros grandes como Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Betis... y, por supuesto, equipos de Segunda División. Eso sí, ya en la ronda de 1/16 despedimos a las últimas sorpresas de Primera y Segunda RFEF.

Entra el VAR... ¿se mantiene el mismo formato?

La gran novedad de los octavos de final es la entrada del VAR (videoarbitraje) que no ha estado presente en las rondas previas.

Por otra parte, el formato sigue siendo prácticamente igual, las eliminatorias se disputan a partido único y en el campo del rival de menor categoría. En el caso de que haya eliminatorias entre equipos de la misma división el partido se jugará en el campo del equipo cuya bola salga en primer lugar.

Los equipos de la Supercopa, en el mismo bombo... por primera vez

Además, el hecho de que los cuatro equipos de la Supercopa de España estén en un mismo bombo impedirá que podamos ver un enfrentamiento entre ellos, por lo que queda totalmente descartado un Clásico entre Madrid y Barça, un derbi entre Madrid y Atleti... Algo que sucederá por primera vez en esta edición, ya que esta regla, hasta entonces, solo se mantenía hasta la ronda de 1/16. Los cuatro equipos de la Supercopa encontrarán a sus próximos rivales en el bombo de los equipos de menor categoría del sorteo, los de Segunda División...

Los 16 clasificados que estarán en el sorteo

Copa A (Supercopa de España): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Copa B (Primera División): Real Sociedad, Valencia, Elche, Betis, Osasuna, Alavés y Granada o Rayo*.

Copa C (Segunda División): Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete.

¿Cuándo se jugarán las eliminatorias?

En lo referente a las fechas para disputar estos cruces de octavos de final, estos tendrán lugar el 13, 14 y 15 enero, justo después de que finalice la Supercopa de España en Arabia, que cerrará la persiana el día 11 de enero con la gran final.

Aunque ya es futuro, las próximas rondas de la Copa del Rey se celebrarán los siguientes días: cuartos de final (4 febrero), ida de semifinales (11 de febrero), vuelta de semifinales (4 de marzo) y final (todavía por confirmar).

Día y horario del sorteo de octavos de final

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026 tendrá lugar este miércoles 7 de enero a las 13:00 en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid). Un sorteo que podrás seguir en directo con la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.