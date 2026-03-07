Detenidos en Palma por explotar a una cuidadora sin papeles bajo amenazas de deportación

La Policía Nacional arrestó el pasado miércoles a tres personas en Palma de Mallorca, dos hombres y una mujer, acusados de explotar laboralmente a una cuidadora extranjera sin documentación, a la que obligaban a trabajar jornadas de 24 horas al día, seis días a la semana, bajo la amenaza constante de ser deportada si denunciaba.

Según ha informado la Policía, la víctima había denunciado encontrarse en una situación de agotamiento físico y psicológico, debido a las condiciones extremas de trabajo. Los detenidos empleaban amenazas, asegurando tener contactos policiales falsos y copias de su documentación, para impedir que la mujer abandonara el trabajo o cruzara fronteras. Finalmente, los arrestados han sido imputados por delitos contra los derechos de los trabajadores, coacciones, amenazas, favorecimiento de la inmigración irregular y atentado contra la integridad moral.

Una amiga le ofreció el empleo

La mujer fue contactada a través de una amiga, que fue la que le ofreció el empleo como cuidadora interna en Palma. Una vez en el domicilio, comenzó a atender a un familiar dependiente de dos de los arrestados, sin contrato y sin los recursos necesarios para realizar su trabajo, que incluía movilizar a una persona con discapacidad y limpiar fluidos corporales, a cambio de 900 euros al mes.

Por si esto no fuera suficiente, la cuidadora no fue informada de que la persona a su cargo sufría una enfermedad inmunológica, lo que aumentaba los riesgos de su trabajo. La sobrecarga y la falta de medios, le provocaron lesiones que apenas fueron atendidas por temor de la familia, a que se descubriera la situación laboral irregular. Durante inspecciones del área de dependencia del Govern, la víctima debía esconderse para evitar que se descubriera la explotación.

Hace un año, ocurría un caso similar, pero esta vez en Lugo, donde la Guardia Civil investigaba a tres personas como presuntas responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores en una explotación agrícola. Durante una inspección se localizaron a 82 inmigrantes en situación irregular, que trabajaban en condiciones precarias.

La operación se puso en marcha después de que una vecina alertara a la policía de la llegada masiva de personas de origen africano, a un antiguo hotel que carecía de licencia de hostelería. Todas ellas trabajaban sin contrato laboral, ni permisos de residencia. Además, las condiciones laborales eran extremadamente precarias, ya que los trabajadores estaban obligados a pagar su alojamiento en unas instalaciones inadecuadas, así como el transporte diario a la finca de trabajo.

Los 82 inmigrantes en situación irregular fueron puestos bajo la tutela de los servicios sociales, y los tres investigados se enfrentan a posibles cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores, según el artículo 311 del Código Penal.

