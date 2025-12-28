Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ABSUELTO

TSJA absuelve a un hombre condenado por abusos a una menor en Níjar por dudas sobre el testimonio

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca la condena de la Audiencia de Almería al considerar inconsistencias en el relato de la denunciante y aplicar la presunción de inocencia.

Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a

Tribunal Superior de Justicia de AndalucíaGoogle Maps

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado previamente por la Audiencia de Almería a dos años y medio de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años. La decisión se produce al apreciar "serias dudas" sobre la solidez del relato de la denunciante, revocando así el fallo emitido en marzo de 2024 por la Sección Tercera de la Audiencia almeriense.

Contradicciones en el testimonio

Según la sentencia del TSJA, el testimonio de la menor presentó "desde el comienzo de las actuaciones inestabilidad y claras inconsistencias que no ha sabido o podido explicar". Los magistrados destacan, en particular, las contradicciones sobre el número de ocasiones en que se produjeron los hechos. En la denuncia inicial, la víctima habló de episodios reiterados; durante el juicio, osciló entre "una o dos" veces, para luego indicar "solo una" y, finalmente, admitir que ocurrieron más episodios sin concretar.

Asimismo, la denunciante varió su versión respecto a las circunstancias del encuentro. En algunos momentos sostuvo que el acusado la siguió hasta la terraza comunitaria del inmueble; en otros, afirmó que él ya se encontraba allí cuando ella subió. Estas inconsistencias fueron determinantes para que el TSJA pusiera en duda la credibilidad del testimonio.

Evaluación pericial y pruebas insuficientes

El alto tribunal señala que las pruebas periciales psicológicas no pudieron avalar la veracidad del relato, al considerar que este no fue lo suficientemente extenso ni detallado para sostener la acusación. Aunque la Audiencia Provincial de Almería intentó salvar las dudas reduciendo los hechos probados a un único episodio, el TSJA concluyó que no se podía afirmar "sin duda razonable" la autoría de los actos.

Aplicación de la presunción de inocencia

En su fallo, los magistrados aplicaron el principio de presunción de inocencia, determinando que la falta de consistencia en el testimonio impedía mantener la condena. Como consecuencia, se absuelve al acusado del delito de abusos sexuales, dejando sin efecto la pena de prisión, la libertad vigilada y la indemnización de 4.000 euros que había sido impuesta en primera instancia.

El TSJA subraya que la decisión no implica un juicio sobre la veracidad de las acusaciones en sentido moral, sino que se basa estrictamente en la valoración jurídica de la prueba disponible y en la necesidad de garantizar la presunción de inocencia cuando existen dudas significativas sobre la credibilidad de los testimonios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nuevas normas de la DGT que entran en vigor el 1 de enero: así cambiará la forma de conducir en 2026

La DGT avisa que la luz V16 homologada y conectada es la única válida para 2026

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Desmantelan un importante punto de venta de marihuana en Barcelona y detienen a cinco miembros de la misma familia

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

TSJA absuelve a un hombre condenado por abusos a una menor en Níjar por dudas sobre el testimonio

Tribunal Superior de Justicia de canarias
AGRESIÓN SEXUAL

Condena de 17 años de prisión y 15.000 € de indemnización por abusar y grabar a una menor en Canarias

Un camión con 170 cerdos vuelca en la A-22 en Monzón (Huesca)
ACCIDENTE HUESCA

Un camión con 170 cerdos vuelca en la A-22 en Monzón (Huesca)

Cazador, imagen de archivo
Sucesos

Encuentran el cadáver de un cazador en una zona de difícil acceso en un monte de Cantabria

Se sospecha que pudo haber muerto por causas naturales.

Lanzamiento del satelite GioveA
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 28 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Imagen de archivo

Encuentran con vida al surfista perdido en la costa de Gavà

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

La DGT avisa que la luz V16 homologada y conectada es la única válida para 2026

Nuevas normas de la DGT que entran en vigor el 1 de enero: así cambiará la forma de conducir en 2026

Publicidad