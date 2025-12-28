Un camión con 170 cerdos vuelca en la A-22 en Monzón (Huesca)

La autovía A-22 permanece cortada a la altura del municipio de Monzón (Huesca) tras volcar esta madrugada un camión articulado que transportaba 170 cerdos, tal y como informa la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia altoaragonesa.

El accidente ha tenido lugar sobre las 05:00 horas a la altura del kilómetro 51 de la autovía mencionada, al salirse el camión por la margen izquierda de la calzada, chocar contra una blonda de protección y volcar finalmente sobre la vía.

Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil se han visto obligados a cortar la autovía por el siniestro y la presencia de animales sueltos en la vía. El corte se ha realizado entre los kilómetros 45 y 51 dando paso alternativo por la N-240. Fuentes cercanas informan de que en breve se abrirá la calzada en sentido ascendente.

El conductor del camión ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital de Barbastro para ser atendido de las lesiones sufridas. En el accidente no se han visto implicados más vehículos.

