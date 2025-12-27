El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

Una ballena muerta, en concreto una cría de cachalote, ha aparecido frente a la Platja Gran del municipio de Platja d'Aro en Girona. En un primer momento, el animal estaba flotando mar adentro, pero la fuerte corriente lo ha ido desplazando hasta que los restos han llegado a la arena.

Tras este hecho, la Policía Local ha activado el protocolo correspondiente y se ha puesto en contacto con el Centro de Recuperación de Animales Marinos y con Salvamento Marítimo para gestionar la situación.

Este suceso coincide con el temporal marítimo que azota al litoral de Girona y que ha dejado mala mar y fuertes corrientes. Precisamente, este temporal ha obligado a los Bombers a realizar 64 intervenciones durante la noche. En Girona, los servicios de emergencias han registrado 15 avisos, los cuales se suman a los 89 recibidos desde el inicio del temporal.

Casi todas las incidencias han estado relacionadas con la caída de varios árboles, desprendimientos y, por el momento, ninguna ha tenido consecuencias graves.

En total, el cuerpo de Bomberos ya ha intervenido en 291 incidencias derivadas de la situación meteorológica desde que comenzó el episodio, de las cuales 104 han sido en las comarcas de Girona.

