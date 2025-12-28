Efemérides de hoy 28 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de diciembre?

El 28 de diciembre de 2005, el satélite Giove-A (Galileo In Orbit Validation Element), el primero del sistema europeo de localización Galileo, es situado en órbita desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. Su lanzamiento tiene el objetivo clave de asegurar para Europa el uso de las frecuencias asignadas internacionalmente para el futuro sistema de navegación por satélite, evitando que caduquen por falta de utilización. Giove-A orbita la Tierra a una altitud aproximada de 23.200 kilómetros y sirve como banco de pruebas para tecnologías de posicionamiento, relojes atómicos y sistemas de señal.

El satélite, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, no está destinado a prestar servicio comercial, pero resulta esencial para validar el proyecto Galileo frente a sistemas ya existentes como el GPS estadounidense o el GLONASS ruso. El éxito de este lanzamiento marca el inicio efectivo de un programa estratégico que refuerza la autonomía tecnológica europea en navegación y geolocalización, con aplicaciones civiles, científicas y de seguridad.

Un 28 de diciembre, pero de 2015, muere Lemmy Kilmister (Ian Fraser Kilmister), bajista, cantante y fundador de la banda británica Motörhead. Es una de las figuras más influyentes del rock duro y el heavy metal. Nace en 1945 e inicia su carrera musical a mediados de los años 60, en los que forja un estilo inconfundible. Mezcla la agresividad del punk con la potencia del metal, marcado por su voz rasgada y su Rickenbacker distorsionado.

Al frente de Motörhead desde 1975, publica discos clave como Overkill o Ace of Spades, que se convirtieron en referentes de varias generaciones de artistas del género. Fallece a los 70 años en Los Ángeles, apenas días después de ser diagnosticado de un cáncer de próstata. Su muerte provoca una ola de homenajes en todo el mundo de la música.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de diciembre?

1065.- Se funda en Londres la Abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real.

1833.- La reina regente María Cristina contrae matrimonio morganático y secreto con Agustín Fernando Muñoz, guardia de corps que se convertiría en el I duque de Riánsares.

1958.- El Dúo Dinámico actúa por primera vez ante público con ese nombre. Fue en el programa radiofónico "La comarca nos visita" de Radio Barcelona.

1984.- Entra en vigor en España la Ley de Objeción de Conciencia.

1993.- El Banco de España interviene Banesto, que dirige Mario Conde, y sustituye a su Consejo de Administración.

1995.- En España se emite el último de los 169 capítulos de la serie "Farmacia de Guardia", la más vista de la televisión en el país.

2010.- El canal CNN+ de televisión español deja de emitir, tras permanecer 11 años en antena.

2019.- La astronauta estadounidense de la NASA, Christina Koch, establece un récord histórico femenino de permanencia en el espacio de 289 días continuados.

2022.- Abre sus puertas en Nueva York (EE UU) el primer dispensario legal de marihuana con fines recreativos.

2024.- El cargador USB-C es oficialmente el único permitido en una amplia gama de aparatos electrónicos que se comercialicen en la Unión Europea.

¿Quién nació el 28 de diciembre?

1872.- Pío Baroja, novelista español.

1874.- María de la O Lejárraga, escritora.

1899.- Edgar Neville, escritor y diplomático.

1954.- Denzel Washington, actor estadounidense.

1959.- Ana Torroja, cantante española.

1969.- Linus B. Torvalds, informático finlandés creador del software LINUX.

¿Quién murió el 28 de diciembre?

1947.- Víctor Manuel III, último monarca reinante en Italia.

2004.- Susan Sontag, escritora y directora de cine estadounidense.

2007.- Joaquín Rubio Camín, escultor y pintor español.

2015.- Lemmy Kilmister, bajista fundador de la banda Mötorhead.

2016.- Debbie Reynolds, actriz estadounidense.

2021.- José María Aldaya, víctima del segundo secuestro más largo de ETA.

¿Qué se celebra el 28 de diciembre?

Hoy, 28 de diciembre, se celebra el Día internacional de los Días Mundiales.

Horóscopo del 28 de diciembre

Los nacidos el 28 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 28 de diciembre

Hoy, 28 de diciembre, se celebra el Día de los Santos Inocentes.