Encuentran con vida al surfista perdido en la costa de Gavà

Desde este sábado a medio día los equipos de emergencia estaban buscando a un surfista que habría caído al mar desde su tabla de windsurf. Afortunadamente el surfista se encontraba en su domicilio en perfecto estado.

Imagen de archivo

Antena 3 Noticias

Lola Márquez Romero
Publicado:

El surfista al que buscaba desde este sábado al mediodía un amplio dispositivo de rescate tras encontrar a la deriva la vela de su tabla frente a la costa de Gavà (Barcelona) ha aparecido en su casa y en buen estado, han informado los Bomberos de la Generalitat.

Desde este sábado a medio día, los equipos de emergencia estaban buscando a un surfista que habría caído al mar desde su tabla de windsurf en la costa de Gavà (Barcelona).

Hacia las 13:00 horas de este sábado, los equipos de emergencias recibieron el aviso de una persona que aseguraba ver una tabla de windsurf ante la playa de Gavà, pero sin nadie encima o cerca. Cuando acudieron a la zona algunos efectivos de emergencias, un segundo informante explicó que habían visto a una persona sobre la tabla, de la que se había caído la vela, y después no han vuelto a verla.

Al parecer, el deportista, que practicaba kitesurf, dejó ir la vela por motivos de seguridad debido al fuerte viento y al oleaje y ha alcanzado a nado la costa, azotada desde primeras horas por un temporal de levante.

Durante la tarde los bomberos se pusieron en contacto con varias entidades de deportes náuticos para preguntar si echaban de menos a algún deportista. Al mismo tiempo, un bombero aficionado al kitesurf empezó a comunicarse con grupos en redes sociales y canales de mensajería instantánea de practicantes habituales de este deporte.

Gracias a estas gestiones, a última hora de la tarde, el bombero logró hablar con el dueño de una vela que había sido encontrada a la deriva. El propietario confirmó que esta mañana había estado practicando kitesurf frente a la costa de Gavà y que, por precaución, había dejado ir la vela, llegando a nado hasta la orilla. Tras confirmar que no había otra persona perdida en el mar, los equipos de rescate desactivaron el operativo de búsqueda.

