Encuentran el cadáver de una persona en un canal de Isla Mayor (Sevilla)

Un vehículo que cayó al canal en la zona de Isla Mayor fue lo que llamó la atención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Más tarde la operativa desplegada condujo al descubrimiento de un cuerpo sin vida dentro del agua, alrededor de las 14:00h, según informa la Guardia Civil.

El cadáver fue hallado en el interior del vehículo en una zona de cañaverales y corresponde a un hombre desaparecido desde hace unos días al que se estaba buscando. El caso ha sido puesto de inmediato a disposición judicial.

La investigación será llevada a cabo por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que por demarcación territorial asumirá la instrucción de las diligencias.

A las 16.10 se ha procedido al levantamiento del cadáver por parte de la autoridad judicial y a su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.