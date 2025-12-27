Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CADÁVER

Encuentran el cadáver de una persona en un canal de Isla Mayor (Sevilla)

El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo en una zona de cañaverales y corresponde a un hombre desaparecido desde hace unos días al que se estaba buscando.

Imagen de archivo de coche en canal

Imagen de archivo de coche en canalAntena 3 Noticias

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Un vehículo que cayó al canal en la zona de Isla Mayor fue lo que llamó la atención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Más tarde la operativa desplegada condujo al descubrimiento de un cuerpo sin vida dentro del agua, alrededor de las 14:00h, según informa la Guardia Civil.

El cadáver fue hallado en el interior del vehículo en una zona de cañaverales y corresponde a un hombre desaparecido desde hace unos días al que se estaba buscando. El caso ha sido puesto de inmediato a disposición judicial.

La investigación será llevada a cabo por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que por demarcación territorial asumirá la instrucción de las diligencias.

A las 16.10 se ha procedido al levantamiento del cadáver por parte de la autoridad judicial y a su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Sociedad

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

DGT

Nuevas normas de la DGT que entran en vigor el 1 de enero: así cambiará la forma de conducir en 2026

Imagen de archivo de coche en canal

Encuentran el cadáver de una persona en un canal de Isla Mayor (Sevilla)

Bomberos de la Generalitat
TEMPORAL

Las fuertes lluvias provocan el derrumbe parcial de una vivienda en Tarragona

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Incendio
INCENDIO

Desalojan a 60 vecinos en Mallorca tras incendiarse un garaje

En total se han desalojado 40 viviendas, y otras 30 han tenido que permanecer confinadas. 22 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo.

Imagen de la cárcel almeriense 'El Acebuche'.
ASESINATO

Intentan linchar en prisión al presunto asesino del hijo de 4 años de su pareja

La defensa del principal acusado del crimen del niño de Garrucha teme por su vida y solicita a El Acebuche el traslado a un módulo de seguridad

Imagen de una ambulancia de la Generalitat Valenciana

Muere una mujer de 79 años y nueve resultan heridas tras un incendio en un edificio en Valencia

Imagen de archivo de la playa de la Malagueta.

Hallan el cadáver de una mujer en la orilla de una playa de Málaga

Imagen de una ambulancia del SUMMA 112 en el lugar de los hechos

Muere un hombre de 60 años tras ser apuñalado en Usera, Madrid

Publicidad