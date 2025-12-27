Las fuertes lluvias provocan el derrumbe parcial de una vivienda en Tarragona

El intenso temporal de los últimos días ha causado serios problemas en la provincia de Tarragona, donde se han registrado tanto daños en viviendas como alteraciones en la infraestructura ferroviaria. Uno de los incidentes más graves ha tenido lugar en El Perelló, donde una vivienda se ha derrumbado parcialmente, aunque afortunadamente no ha dejado heridos.

El suceso ha tenido lugar a las 22:50 horas de la noche de este viernes, cuando los vecinos de la calle Major advirtieron de que una casa en estado de deterioro avanzado comenzaba a ceder por la fachada. Ante la alerta, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron rápidamente al lugar para asegurar la zona. Los equipos trabajaron en apuntalar la estructura para evitar un colapso total y procedieron a señalizar y cortar la calle para garantizar la seguridad de los vecinos y transeúntes.

Tras una inspección realizada por el arquitecto municipal, el Ayuntamiento de El Perelló ha decidido iniciar el derribo total del inmueble durante la mañana de este sábado. Las autoridades locales han asegurado que se actuará con rapidez para minimizar riesgos y limpiar la zona, evitando cualquier posible accidente adicional derivado de la inestabilidad de la construcción.

El temporal afecta a las vías del tren

El temporal también ha afectado a la red ferroviaria de la provincia, concretamente en la línea de Rodalies R15, entre las estaciones de Marcà-Falset y Pradell, donde ha tenido lugar un desprendimiento de tierra sobre la vía, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes. Según ha informado el gestor ferroviario ADIF: "Ha sido un tren de mercancías que pasaba por esa zona, el que se ha encontrado el obstáculo". El convoy ha podido atravesar la zona sin sufrir daños ni causar heridos sin embargo, por precaución, ADIF ha decidido cerrar la vía hasta que se complete la limpieza y se garantice así, la seguridad del tránsito ferroviario.

Protección Civil ha puesto en marcha la fase de prealerta de su plan de prevención ante posibles nuevas incidencias derivadas de las lluvias, instando a la población a extremar las precauciones y a seguir las indicaciones de las autoridades. Los expertos destacan que la combinación de fuertes precipitaciones y terrenos inestables aumenta el riesgo de desprendimientos, hundimientos de estructuras y otros daños materiales, por lo que se recomienda no acercarse a zonas afectadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Carreteras cortadas

Además del derrumbe parcial del edificio en Tarragona, el temporal de invierno deja este sábado un total de 15 carreteras secundarias afectadas por la nieve y el hielo, 13 de ellas totalmente cortadas al tráfico, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Unos cortes que se concentran en Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.