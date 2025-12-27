Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

TEMPORAL

Las fuertes lluvias provocan el derrumbe parcial de una vivienda en Tarragona

El temporal también ha afectado a la red ferroviaria de la provincia, concretamente en la línea de Rodalies R15, entre las estaciones de Marcà-Falset y Pradell, donde ha tenido lugar un desprendimiento de tierra sobre la vía.

Bomberos de la Generalitat

Bomberos de la GeneralitatBombers

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

El intenso temporal de los últimos días ha causado serios problemas en la provincia de Tarragona, donde se han registrado tanto daños en viviendas como alteraciones en la infraestructura ferroviaria. Uno de los incidentes más graves ha tenido lugar en El Perelló, donde una vivienda se ha derrumbado parcialmente, aunque afortunadamente no ha dejado heridos.

El suceso ha tenido lugar a las 22:50 horas de la noche de este viernes, cuando los vecinos de la calle Major advirtieron de que una casa en estado de deterioro avanzado comenzaba a ceder por la fachada. Ante la alerta, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron rápidamente al lugar para asegurar la zona. Los equipos trabajaron en apuntalar la estructura para evitar un colapso total y procedieron a señalizar y cortar la calle para garantizar la seguridad de los vecinos y transeúntes.

Tras una inspección realizada por el arquitecto municipal, el Ayuntamiento de El Perelló ha decidido iniciar el derribo total del inmueble durante la mañana de este sábado. Las autoridades locales han asegurado que se actuará con rapidez para minimizar riesgos y limpiar la zona, evitando cualquier posible accidente adicional derivado de la inestabilidad de la construcción.

El temporal afecta a las vías del tren

El temporal también ha afectado a la red ferroviaria de la provincia, concretamente en la línea de Rodalies R15, entre las estaciones de Marcà-Falset y Pradell, donde ha tenido lugar un desprendimiento de tierra sobre la vía, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes. Según ha informado el gestor ferroviario ADIF: "Ha sido un tren de mercancías que pasaba por esa zona, el que se ha encontrado el obstáculo". El convoy ha podido atravesar la zona sin sufrir daños ni causar heridos sin embargo, por precaución, ADIF ha decidido cerrar la vía hasta que se complete la limpieza y se garantice así, la seguridad del tránsito ferroviario.

Protección Civil ha puesto en marcha la fase de prealerta de su plan de prevención ante posibles nuevas incidencias derivadas de las lluvias, instando a la población a extremar las precauciones y a seguir las indicaciones de las autoridades. Los expertos destacan que la combinación de fuertes precipitaciones y terrenos inestables aumenta el riesgo de desprendimientos, hundimientos de estructuras y otros daños materiales, por lo que se recomienda no acercarse a zonas afectadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Carreteras cortadas

Además del derrumbe parcial del edificio en Tarragona, el temporal de invierno deja este sábado un total de 15 carreteras secundarias afectadas por la nieve y el hielo, 13 de ellas totalmente cortadas al tráfico, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Unos cortes que se concentran en Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

DGT

Nuevas normas de la DGT que entran en vigor el 1 de enero: así cambiará la forma de conducir en 2026

Imagen de archivo de coche en canal

Encuentran el cadáver de una persona en un canal de Isla Mayor (Sevilla)

Bomberos de la Generalitat
TEMPORAL

Las fuertes lluvias provocan el derrumbe parcial de una vivienda en Tarragona

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Incendio
INCENDIO

Desalojan a 60 vecinos en Mallorca tras incendiarse un garaje

En total se han desalojado 40 viviendas, y otras 30 han tenido que permanecer confinadas. 22 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo.

Imagen de la cárcel almeriense 'El Acebuche'.
ASESINATO

Intentan linchar en prisión al presunto asesino del hijo de 4 años de su pareja

La defensa del principal acusado del crimen del niño de Garrucha teme por su vida y solicita a El Acebuche el traslado a un módulo de seguridad

Imagen de una ambulancia de la Generalitat Valenciana

Muere una mujer de 79 años y nueve resultan heridas tras un incendio en un edificio en Valencia

Imagen de archivo de la playa de la Malagueta.

Hallan el cadáver de una mujer en la orilla de una playa de Málaga

Imagen de una ambulancia del SUMMA 112 en el lugar de los hechos

Muere un hombre de 60 años tras ser apuñalado en Usera, Madrid

Publicidad