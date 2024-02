'3A Composites' niega que el revestimiento de la fachada del incendio de Valencia fuera alucobond

El revestimiento de la fachada del edificio del incendio de Valencia está dando mucho que hablar tras la tragedia de Campanar, y es que ahí podría estar el motivo de la rápida propagación del fuego. Fueron unos 30 minutos de angustia en los que los vecinos vieron como las llamas arrasaban con sus vidas sin contemplación alguna. Hay 10 muertos tras el suceso.

El debate sobre la composición de la fachada del bloque de viviendas está abierto. Tanto es así que la empresa '3A Composites' niega ser la encargada del material de revestimiento de esta fachada, ya que se ha apuntado hacia el 'alucobond' como uno de los componentes, a pesar de ser un material "difícilmente inflamable o no inflamable".

El comunicado de '3A Composites' comienza mandando las condolencias a todos los perjudicados por el fatídico incendio: "Ante el reciente incendio en Valencia, la dirección de 3A Composites expresa su solidaridad y condolencias a todos los afectados por esta tragedia inimaginable".

"A diferencia de lo que erróneamente afirman algunos medios, el Material Compuesto de Aluminio (ACM) utilizado en Valencia no fueron paneles de fachada ALUCOBOND® fabricados por 3A Composites. 3A Composites, como fabricante responsable, es consciente del papel fundamental que desempeñan los materiales de construcción con respecto a la seguridad y, por lo tanto, apoya y respalda normas claras y estrictas en materia de protección y seguridad contra incendios".

Además, hacen alusión a las fachadas ventiladas: "Desde hace muchos años abogamos por fachadas ventiladas traseras resistentes al fuego que cumplan con la norma EN 13501-1 utilizando el retardante de fuego ALUCOBOND® PLUS (EN 13501-1 clase B-s1, d0) o el no combustible ALUCOBOND® A2 (EN 13501-1 clase A2-s1, d0. Además, recomendamos encarecidamente el uso de materiales aislantes no combustibles. Esta combinación no muestra propagación de llamas ni aumentos críticos de temperatura", precisan.

"Debido a que la seguridad en la construcción es de suma importancia para nosotros, 3A Composites solo vende productos con núcleos de materiales retardantes de fuego o no combustibles. Tanto ALUCOBOND® PLUS como el aún más seguro ALUCOBOND® A2 han superado todas las pruebas internacionales. Estas soluciones son adecuadas para proyectos de renovación o de nueva construcción para hacer que los edificios sean seguros. 3A Composites trabaja junto con reguladores de todo el mundo para mejorar la seguridad contra incendios en los edificios".

