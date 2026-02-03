Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

La previsión de César Gonzalo: Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones

Martes con chubascos repartidos salvo en Canarias y el Mediterráneo, con viento en el oeste, e intenso oleaje en las costas del norte. Durante la noche se esperan nevadas a solo 1.000 metros de altura, además, las lluvias ya serán fuertes en Andalucía.

César Gonzalo anuncia que siguen las lluvias.

Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones. | antena3.com

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Esta noche comienza un nuevo temporal, que puede dejar según la propia AEMET, ‘lluvias extraordinariamente persistentes’. Las consecuencias serán ríos desbordados, más pueblos desalojados, embalses llenos que no podrán regular estos cauces y posibles desprendimientos de Tierra. Las zonas más afectadas será Andalucía y el oeste peninsular.

Río Atmosférico

Se trata de una estrecha franja con muchísima humedad, que se extiende miles de kilómetros, portando el agua que se puede transformar en precipitaciones. Es unos de los responsables del episodio que esperamos. Su origen lo encontramos en aguas del caribe, donde el clima tropical deja lluvias muchos más copiosas que las de nuestro país. Precisamente esa abundancia extraordinaria es la que se dirige hacia nosotros. Lo hace empujada por los vientos de una nueva borrasca de gran impacto, Leonardo, que desde el atlántico dirigirá este temporal.

Peligro extremo

Se activa para mañana el nivel de aviso rojo en la provincia de Cádiz. Por acumulaciones que podrán superar los 200 litros/m2 en menos de un día. Avisos por lluvias que por el momento se mantienen con menor riesgo en el resto de Andalucía. después durante el jueves se sumará el fuerte viento y el oleaje, en una jornada donde las lluvias tropicales descargarán persistentemente en Extremadura, Castilla-La Mancha y La Comunidad de Madrid. Seguirá lloviendo en el sur y oeste durante lo que queda de semana. Por este motivo y porque la tierra no puede absorber más agua, preocupan y tanto el estado de los ríos.

Empiezan los cambios

El día ha comenzado con chubascos recorriendo la mitad sur, podríamos decir que se trata de la avanzadilla de lo que nos espera durante el resto de la semana. En Andalucía será por la noche cuando las lluvias y además el viento vuelvan a ser especialmente intensos. Con avisos activándose por rachas que podrán superar los 90 km/h. Hoy no deberían hacer falta los paraguas en el Mediterráneo, Cantábrico oriental y en las Islas Canarias. Como bajan ligeramente las temperaturas máximas, también lo hace la cota de nieve. Podrá nevar a partir de los 1.000m en el norte de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Durante la madrugada del miércoles incluso lo podría hacer a sólo 800m. Después notaremos en las temperaturas que lo que nos afecta es una masa de aire de origen ‘tropical’, con máximas en ascenso. Así comienza este temporal que nos obligará a extremar las precauciones y el sentido común cerca de ríos, embalses y arroyos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo anuncia que siguen las lluvias.

La previsión de César Gonzalo: Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones

Playa de la Torre

La mejor foto del tiempo de enero de 2026

Imagen de la crecida de un río por el temporal

AEMET lanza un aviso especial por las lluvias abundantes y el fuerte viento de la borrasca Leonardo: "El peligro es extraordinario"

Estudiantes crean un detector de riadas
Riadas

Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero lo confirma: el día de la marmota se instala en el tiempo con la llegada de "más borrascas"

Zona cortada en Pontevedra
Temporal Galicia

Ríos desbordados y cortes de carreteras en Pontevedra por las intensas lluvias

La pleamar dificulta las cosas en algunos puntos y la acumulación de agua ha obligado a echar mano de bombas de achique para restablecer la circulación.

César Gonzalo
Precipitaciones persistentes

Siguen las lluvias, parece el día de la marmota: César Gonzalo avisa que serán tantas que preocupan los ríos

Este 2 de febrero ha comenzado con fuertes rachas de viento en el oeste, y sobre todo lluvias que van a ir recorriendo la península. El viento seguirá soplando con fuerza en Andalucía, y zonas de sierra del este. Las precipitaciones serán abundantes en el oeste donde se activan los avisos de AEMET. Mientras se mantiene la mala mar en las costas del norte.

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

Imagen del oleaje en Baleares

El temporal deja rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Cataluña y fuerte oleaje en Galicia

Tornado Kristin

Un tornado con granizo deja importantes daños materiales en Plasencia en apenas diez minutos

Publicidad