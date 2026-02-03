La previsión de César Gonzalo: Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones

Esta noche comienza un nuevo temporal, que puede dejar según la propia AEMET, ‘lluvias extraordinariamente persistentes’. Las consecuencias serán ríos desbordados, más pueblos desalojados, embalses llenos que no podrán regular estos cauces y posibles desprendimientos de Tierra. Las zonas más afectadas será Andalucía y el oeste peninsular.

Río Atmosférico

Se trata de una estrecha franja con muchísima humedad, que se extiende miles de kilómetros, portando el agua que se puede transformar en precipitaciones. Es unos de los responsables del episodio que esperamos. Su origen lo encontramos en aguas del caribe, donde el clima tropical deja lluvias muchos más copiosas que las de nuestro país. Precisamente esa abundancia extraordinaria es la que se dirige hacia nosotros. Lo hace empujada por los vientos de una nueva borrasca de gran impacto, Leonardo, que desde el atlántico dirigirá este temporal.

Peligro extremo

Se activa para mañana el nivel de aviso rojo en la provincia de Cádiz. Por acumulaciones que podrán superar los 200 litros/m2 en menos de un día. Avisos por lluvias que por el momento se mantienen con menor riesgo en el resto de Andalucía. después durante el jueves se sumará el fuerte viento y el oleaje, en una jornada donde las lluvias tropicales descargarán persistentemente en Extremadura, Castilla-La Mancha y La Comunidad de Madrid. Seguirá lloviendo en el sur y oeste durante lo que queda de semana. Por este motivo y porque la tierra no puede absorber más agua, preocupan y tanto el estado de los ríos.

Empiezan los cambios

El día ha comenzado con chubascos recorriendo la mitad sur, podríamos decir que se trata de la avanzadilla de lo que nos espera durante el resto de la semana. En Andalucía será por la noche cuando las lluvias y además el viento vuelvan a ser especialmente intensos. Con avisos activándose por rachas que podrán superar los 90 km/h. Hoy no deberían hacer falta los paraguas en el Mediterráneo, Cantábrico oriental y en las Islas Canarias. Como bajan ligeramente las temperaturas máximas, también lo hace la cota de nieve. Podrá nevar a partir de los 1.000m en el norte de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Durante la madrugada del miércoles incluso lo podría hacer a sólo 800m. Después notaremos en las temperaturas que lo que nos afecta es una masa de aire de origen ‘tropical’, con máximas en ascenso. Así comienza este temporal que nos obligará a extremar las precauciones y el sentido común cerca de ríos, embalses y arroyos.

