¿Cómo saber si tengo alguna multa pendiente?

Cuando te ponen una multa, una de las principales preocupaciones es saber cómo puedes consultarla o ver si tienes otras multas pendientes de pago. Para ello, si nos referimos a las sanciones administrativas, podemos consultar nuestro expediente en la sede electrónica de las administraciones públicas del Gobierno de España. Para realizar la operación será necesario conocer el número de expediente. Una vez allí, se tendrá acceso a información como los datos del ciudadano, su expediente sancionador, datos de las infracciones, consultar los pagos realizados y permitir la Notificación Telemática por Comparecencia de las Fases del Procedimiento en el caso de que exista alguna notificación pendiente y el Departamento que gestiona el Expediente Sancionador la haya autorizado, entre otras cosas.

Para utilizar este servicio correctamente será imprescindible contar con un DNI Electrónico u otro Certificado Digital admitido.

Comprobar multas de Hacienda

Por otro lado, las multas que pone Hacienda son la consecuencia directa de no haber declarado ingresos, no haber saldado una deuda pendiente o un procedimiento incorrecto de algún pago. En este caso, la Agencia Tributaria cuenta en su sede electrónica con un apartado para acceder a la consulta de deudas o multas pendientes. Para acceder a ello, hay que clicar en "Consultas informáticas" y pulsar el botón "Consulta de deudas". A continuación, se añade el DNI electrónico y puedes acceder a todo tipo de información referente con las multas, las cartas de pago, etc.

Multas de la DGT

Las multas de tráfico son quizá la opción más conocida y repetida entre los usuarios y conductores de las carreteras. Muchas de estas multas se producen por exceso de velocidad y en muchas ocasiones no somos conscientes de haber sido multados hasta que nos llega el correo certificado a nuestro domicilio o se nos notifica a través de otro medio. De esta manera, si se desea consultar las multas de tráfico, una opción bastante recurrente es la aplicación de móvil miDGT.es, ya que no solo te permite consultar esta información, sino también tener el carnet de conducir en el smartphone o ver los puntos del carnet vigentes en ese momento.

Si hay multas que están pendientes de pago, la aplicación las mostrará como tales. En la aplicación se podrá visualizar la misma información que el usuario vería en el documento físico que se envía a su domicilio.

También existe la posibilidad de utilizar la aplicación Dirección Electrónica Vial (DEV), una especie de buzón electrónico donde se reciben notificaciones como las multas pendientes de pago. Al darse alta del servicio a través de la Sede Electrónica y tener un certificado digital ya se podrá acceder y visualizar esta información en los dispositivos móviles.