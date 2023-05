¿Cómo han cambiado los niños? Ahora más altos, con más peso y más homogéneos

¿Saben que los niños en Europa hace 30 años eran diferentes a los menores de hoy en día? Ahora son más altos, con más peso y se parecen más entre sí. Han cambiado sus medidas pero falta que cambien las de los productos que utilizan. Por eso, el objetivo del proyecto que se está llevando a cabo en Países Bajos y en España, concretamente en Valencia, es actualizar estas bases de datos de los menores de entre 3 meses y 16 años. No se hacía desde hace más de tres décadas.

"Todos los productos infantiles deben cumplir con una normativa de seguridad"

Es importante porque "todos los productos infantiles en Europa deben cumplir con una normativa de seguridad y esas normativas necesitan disponer de medidas corporales y fuerza de los niños", explica Juan Carlos González, director de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. En ese centro están analizando los cuerpos de más de 1.000 infantiles. Ya van por la mitad y se están obteniendo datos completos de todo su cuerpo, medidas, tallas y fuerza, "así podrán realizar productos adaptados a las necesidades de la población infantil como los juguetes, el material escolar, las mochilas, la ropa, los cascos... todo tipo de producto que interacciona con la persona", añade Ana, técnico de dicho Instituto.

Hay peligros, accidentes y, a veces, se pueden evitar, el fin es "que no puedan meter la cabeza en una barandilla, que no puedan atrapar ninguna parte de su cuerpo en un mueble infantil, que no puedan quitar una pieza a una calzado o juguete y se la puedan tragar" etc, así como diseñar parques infantiles más seguros, ejemplifica González.

El objetivo es hacer productos más seguros y adaptados

Olivia tiene 6 años y ha participado en el estudio. Le explican cómo tiene que colocarse, le dan instrucciones y le hacen una fotografía para construir su "avatar". "Separas un poquito las piernas, pones los brazos muy rectos" escuchamos las órdenes de Ana mientras los aparatos se van moviendo y capturando parte a parte. "Les hacen fotos desde muchos ángulos, no es una foto normal como la que te pones en un álbum, es una foto en 3 dimensiones, como si fuera un dibujo animado", cuenta.

Están midiendo los cuerpos de 3.400 niños y niñas menores de 16 años. Van a colegios e institutos y para analizar a los bebés, desde Valencia hacen un llamamiento a los padres para que los lleven al Instituto de Biomecánica. Se hace en España y en Países Bajos porque la "la idea era tener dos países que estuviesen separados para hacer un estudio en profundidad", afirma González. "España representa el sur de Europa y había que elegir otro país que representara el centro o norte", concluye.

3.400 niños participan en el estudio

Faltan los resultados finales pero, de momento, ya han comprobado que no sólo el tiempo pasa y cambia, los cuerpos también.