Búsqueda de Airam en La Palma tras 9 días desaparecido: Analizan la mochila del joven con trastorno del espectro autista

Airam es un joven de 20 años con trastorno del espectro autista que desapareció el pasado 16 de febrero en La Palma. Su familia y los vecinos de la isla ven pasar los días con incertidumbre ante el deseo de que Airam aparezca en buen estado. Hace un par de días, se conocía una novedad importante respecto al dispositivo de búsqueda: aparecía una mochila en la zona de Los Cancajos y varios mensajes escritos en el suelo de un sendero que coinciden con la caligrafía de Airam, además de un mensaje con una palabra clave para su madre.

La última vez que se vio al joven fue en la jornada coincidente con la celebración de Los Indianos, donde hay gran afluencia de público en la capital palmera. Desde que se denunció su desaparición, se trabaja en la búsqueda de Airam con dispositivos terrestres y medios aéreos desde la zona de El Pocito, en Villa de Mazo, hasta el Barranco Seco, en el límite norte de Santa Cruz de La Palma.

Por el momento, se está llevando a cabo el análisis de la mochila localizada con el fin de poder encontrar cualquier pista sobre la desaparición de Airam Concepción Alfonso.

Grabaciones le sitúan en una guagua

En recientes visionados de cámaras en Santa Cruz de La Palma, se ve a Airam por las calles con una sudadera negra. También se le ve apearse de una guagua en la capital palmera el mismo lunes, día en el que se le perdió la pista. En las nuevas imágenes difundidas, se ve al joven caminando vestido también con pantalón vaquero y una mochila negra.

Teléfonos en caso de tener información sobre Airam

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062 o el 922.437.650.

Durante los últimos días, los familiares del desaparecido han solicitado que cualquier dato se comunique exclusivamente al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), para así poder ordenar los recursos del dispositivo de búsqueda desplegado en la isla.

En principio, se descarta que Airam haya podido salir de la isla al no constar movimientos en su tarjeta bancaria ni indicios que apunten a un desplazamiento fuera de La Palma. La madre del joven, Mercedes Afonso, ha explicado que la desaparición de su hijo podría deberse a que esté atravesando un "colapso de autismo", un proceso que, según ha indicado y que cuenta con el respaldo de su psicóloga clínica especialista en autismo, puede comenzar con un estado de alteración y derivar posteriormente en la necesidad de aislarse y esconderse por miedo o desconfianza.

Añfonso ha explicado que Airam vivió una experiencia traumática hace seis meses . La familia cree que un hecho ocurrido el lunes pudo reactivar ese episodio.