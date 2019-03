Comienza el juicio por la muerte de Laura Alonso

El único acusado y autor confeso de la muerte de Laura Alonso ha vuelto a admitir los hechos, pero insiste en que su intención no era matarla.

Ante un jurado popular formado por nueve personas, Javier Cruz ha asegurado: "siempre consideré que esto fue culpa mía". Relató con todo detalle lo que sucedió aquella madrugada del 24 de agosto de 2009. Estaban en el coche y discutieron. "Me dio la bofetada, me escupió, y es cuando no sé por qué motivo le eché las manos al cuello", explicó Cruz.

Ante los juzgados de Ourense, familiares y amigos de la joven Laura Alonso se concentraron para pedir justicia. Para su padre, Cesáreo Alonso, la muerte de su hija no fue accidental, pues asegura que "lo tenía todo planeado". Dice que confía en la justicia y sólo quiere que el culpable pague por lo que ha hecho.

Tres años han pasado del crimen de Toén (Ourense). Todo el pueblo estuvo buscando a Laura de 19 años e hija única. Su cuerpo apareció siete días después en el monte.

La defensa se centra en un homicidio imprudente. Pero la acusación particular pide un pena de 20 años por asesinato. El juicio continuará mañana con las declaraciones de los padres y las parejas sentimentales del acusado y víctima.