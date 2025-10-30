Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La colilla del millón y medio de euros: un coruñés lucha por ser reconocido hijo de un millonario de la lista Forbes

Aporta una colilla con ADN que indica un 99 % de coincidencia genética. Si la Justicia le da la razón, podría heredar 1,5 millones de euros.

Colillas de cigarrillos

Colillas de cigarrillosIstock

Carmen Chao
Publicado:

Podría tratarse del guion de una serie, pero la historia es real y se desarrolla en los juzgados de A Coruña. Un joven coruñés, de algo más de treinta años, ha decidido enfrentarse legalmente a uno de los empresarios más ricos de España, un inversor madrileño que figura entre los cien nombres de la lista Forbes.

Lo hace convencido de que ese hombre es su padre biológico y con una prueba tan insólita como decisiva: una colilla de cigarrillo. Según ha confirmado a Antena 3 Galicia, el abogado Fernando Osuna, especialista en procesos de filiación, “la prueba genética obtenida a partir de esa colilla demuestra con un 99 % de fiabilidad la relación de hermandad entre el demandante y uno de los hijos reconocidos del empresario”. Con ese resultado sobre la mesa, el despacho de Osuna ha presentado una demanda de paternidad que podría cambiar el destino de su cliente y, de prosperar, abrirle la puerta a una herencia valorada en más de un millón y medio de euros.

La historia se remonta a los años noventa, cuando el empresario mantuvo presuntamente una relación con una joven coruñesa. De esa historia habría nacido el ahora demandante. Sin embargo, cuando la mujer se quedó embarazada, el inversor habría roto todo contacto, desapareciendo de sus vidas. "Durante años, la madre crió sola a su hijo sin recibir apoyo alguno", explica Osuna, que subraya que su cliente "no busca solo una compensación económica, sino el reconocimiento de su identidad y de su historia".

La pieza clave de este caso es una colilla recogida por un detective privado en otoño de 2024. El profesional, contratado por el despacho del letrado andaluz, siguió durante varios días al hijo legítimo del millonario y consiguió recoger un cigarrillo que había dejado en una terraza madrileña.

El material fue sellado y enviado a un laboratorio autorizado, que determinó una coincidencia genética del 99 % entre ambos jóvenes. "Esa prueba es contundente", asegura Osuna, que recalca que el procedimiento fue "completamente legal, realizado en un espacio público y con cadena de custodia certificada".

Junto a la prueba genética, la defensa ha aportado también capturas de conversaciones mantenidas entre el empresario y la madre del demandante, en las que el inversor podría mostrar conocimiento y cierta preocupación por la existencia del joven.

El juicio por filiación, actualmente en curso en los juzgados de A Coruña, no solo decidirá si el empresario madrileño debe reconocer legalmente a este coruñés como hijo, sino que podría sentar precedente para otros casos de alto perfil. De confirmarse la paternidad, el joven tendría derecho a una parte de la herencia del multimillonario, que supera los 65 años y tiene otros hijos reconocidos.

Osuna recuerda que "no es un caso aislado"; en los últimos cinco años, al menos cinco empresarios de la lista Forbes han sido demandados por hijos extramatrimoniales que reclaman su filiación. El abogado, con más de tres décadas de experiencia, ha llevado casos mediáticos como el de Manuel Díaz 'El Cordobés', resuelto con reconocimiento legal y reconciliación familiar.

