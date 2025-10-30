Un año de la 'operación Peluche': 35 agresores sexuales de menores detenidos en España

La Policía Nacional ha detenido en las localidades madrileñas de Aranjuez y Fuenlabrada a dos fugitivos internacionales buscados en sus países de origen por agredir sexualmente a menores. Se trata de dos hombres que estaban en busca y captura por las policías de Perú y de Costa Rica.

El primero de ellos de Perú agredió sexualmente a una niña con discapacidad intelectual, que era hermana de su pareja. Se ganó la confianza de su víctima comprándole chucherías y viendo películas juntos. Buscaba cualquier excusa para quedar con ella y cuando la niña estaba sola en domicilio el detenido la llevó a su dormitorio y la agredió sexualmente. Sus visitas pasaron a ser cada vez más frecuentes e incluso llegó a grabar las agresiones sexuales con el móvil. Los videos ueron descubiertss por su pareja, que acabó denunciándole, pero el agresor huyó de Perú y se ocultó en España.

El otro caso ocurrió en Costa Rica, cuando el detenido invito a una niña en situación de vulnerabilidad a tomar copas en un bar, y aprovechandose de que la menor estaba ebria, la llevó a un hotel. Al llegar a la habitación se abalanzó con fuerza sobre ella y acabó violándola.

'Operación Peluche': 34 fugitivos detenidos en un solo año

Las dos detenciones se enmarcan dentro de la 'Operación Peluche', un dispositivo especial para localizar y detener a fugitivos agresores sexuales de menores. Son delincuentes en la mayoría extranjeros y reclamados internacionalmente por las autoridades de otros países. En el último año la Policía Nacional ha arrestado a 35 de esos violadores. "Estos agresores suelen tener todos un perfil de reincidencia, y orientamos esta operación para evitar que continúen haciendo lo mismo en España", asegura Fernando González, jefe de la Sección de Localización de Fugitivos.

"Las víctimas suelen ser del entorno"

No hay un solo perfil, pero la mayoría de estos agresores tienen algo en común: "Las víctimas son mayoritariamente gente del entorno, personal o familiar, pero cada caso es diferente". Los dos últimos arrestados en Madrid llevaban una vida aparentemente normal: "Los fugitivos normalmente no se esconden ni se aíslan en la sociedad, al contrario, se integran en ella. Y es esa habilidad que tienen de mezclarse entre nosotros lo que les da esa facilidad de permanecer en paradero desconocido", asegura González.

En el marco de otra operación, la Policía ha detenido en Granada a otro fugitivo condenado en Alemania por agredir sexualmente y provocar graves lesiones a una mayor de edad. Los investigadores lo han localizado en una comuna hippie donde pasaba desapercibido.

