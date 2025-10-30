Un hombre con discapacidad sufre mordeduras de rata en un centro público de Navarra

Un hombre de 60 años, interno en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José de Pamplona, sufrió mordiscos de rata en la cara, las manos y los pies mientras dormía en su habitación. Este suceso, ocurrido el pasado 14 de septiembre, ha sido confirmado por El Español y ha generado preocupación sobre las condiciones higiénicas del centro.

Según la información publicada, una enfermera que de guardia acudió varias veces a la habitación del paciente durante la noche. En un primer momento observó que el hombre tenía heridas y procedió a limpiarlas, pero horas después detectó nuevas lesiones. Fue en una tercera ocasión cuando la sanitaria vio una rata desplazándose por la pared.

En ese momento, el centro llamó al 112 y el residente, que sufre de movilidad reducida, fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Navarra, para que lo atendieran por las lesiones. Además, la familia del paciente fue informada en todo momento. Según el informe de la Policía Foral, que acudió a la habitación del centro a la mañana siguiente, había manchas de sangre en el suelo y en las paredes.

La unidad de Medio Ambiente de la Policía Foral asumió el caso y no solo constató la presencia de roedores en las instalaciones, sino también de cucarachas. A pesar de ello, el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ha asegurado que fue un “hecho puntual y aislado” y descartan completamente que estuviera relacionado con una falta de control, higiene o atención por parte del personal.

Tal y como ha informado el Ejecutivo Foral, se reforzaron los controles de desratización tanto dentro como en el entorno del centro y que se recuperó la normalidad en los días posteriores. Además, aseguran que el protocolo de control de plagas estaba en vigor y se cumplió antes del suceso.

A pesar de ello, el Gobierno de Navarra apostó por un nuevo contrato de desinfección, desinsectación y desratización para los centros dependientes de la Agencia Navarra de Autonomía, ya que la última adjudicación fue en 2019.

Consecuencias legales

El caso podría derivar en responsabilidades penales o administrativas si se demuestra que hubo una omisión de vigilancia o un fallo en los protocolos sanitarios. A pesar de no haber una denuncia formal por parte de la familia, A pesar de que la familia no ha presentado una denuncia formal, el suceso podría derivar en varias consecuencias.

Entre ellas, se contemplan delitos de lesiones por imprudencia o contra la salud pública, así como sanciones por infracción sanitaria grave. Además, en caso de confirmarse una actuación negligente por parte del personal sanitario o de mantenimiento, podrían enfrentarse a responsabilidades profesionales.

