Un jurado popular declara culpable a Dilawar Hussein del triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid)

Se le acusa de matar a tres hermanos septuagenarios "con extrema violencia" y con la única atenuante de alteración psíquica que afectaba de forma leve a sus capacidades.

Juicio por el triple asesinato de los hermanos de Morata de Taju&ntilde;a

Juicio por el triple asesinato de los hermanos de Morata de TajuñaEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

El jurado popular declara culpable, por unanimidad, a Dilawar Hussain F.C, acusado de matar a tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid), "con extrema violencia" y con la única atenuante de alteración psíquica que afectaba de forma leve a sus capacidades, ya que no aprecia la de confesión ni la de obcecación.

Ha sido este jueves cuando los nueve jurados han dado a conocer su veredicto sobre el acusado de matar a los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe, de unos 70 años y naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), el 17 de diciembre de 2023, saltándose una orden de alejamiento en vigor.

Mató a su compañero de celda

Una vez en prisión, también mató a su compañero de celda, lo que se dirime en otro procedimiento. Ahora, el jurado ve acreditado que, como reconoció el acusado tras el crimen y también durante el juicio, Dilawar mató a golpes "con extrema violencia" a las tres víctimas, ya que le debían dinero, en un momento en el que tenía un trastorno de personalidad que afectaba de forma "leve" a sus capacidades: era consciente de la realidad y "entendía la acción como mala", detalla el veredicto.

36 años de cárcel

La Fiscalía mantiene su petición de 36 años de cárcel para el acusado por los tres homicidios, mientras la defensa ha solicitado que sea condenado a 30 años de prisión (10 por cada víctima) en lugar de los siete y medio que pedía en un primer momento al apreciar también la confesión y el arrebato u obcecación.

El jurado considera probado por unanimidad que Dilawar quebró la orden de alejamiento que tenía en vigor desde febrero del año 2023 por haber golpeado a Amelia debido a la misma deuda, ya que así lo reconoce el propio acusado y queda probado por la posición del teléfono del acusado varios días. Es por lo que ve acreditado que el 17 de diciembre de 2023 acudió a la casa de los tres hermanos y mató primero a Pepe y luego a las dos mujeres, dándoles golpes en la cabeza con un objeto contundente, "con extrema violencia".

Además, se precisa que no sufría deterioro cognitivo ni tenía alteradas de manera significativa sus capacidades, y era consciente de la realidad, ya que "entendía la acción como mala", resuelve el jurado basándose en las declaraciones y en las pruebas exhibidas en el juicio. El veredicto confirma que dos días más tarde regresó a la casa y provocó un incendio. El jurado afirma por unanimidad también que el acusado tenía un trastorno de la personalidad que le afectaba de forma "leve" a sus capacidades volitivas, y descarta, como pedía la defensa, que actuara por impulsividad u obcecación, ni que se pueda aplicar la atenuante de confesión, puesto que contó lo que hizo una vez arrestado.

