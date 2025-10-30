Investigan un posible caso de acoso escolar en un colegio de Baiona: la víctima sería un alumno de 13 años

La Guardia Civil investiga un presunto caso de acoso escolar en el CPI Cova Terreña de Baiona tras la denuncia presentada por la directora del centro al aparecer pintadas ofensivas en las instalaciones. Según fuentes del instituto armado, se sospecha que las pintadas podrían estar relacionadas con un episodio de bullying entre menores.

La Consellería de Educación confirma que los hechos comenzaron en verano y que el colegio cuenta con apoyo de la Inspección Educativa. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima sería un alumno de 13 años y los presuntos agresores, varios compañeros de unos 15 años, también matriculados en el mismo centro. La investigación está abierta y, una vez se complete el informe, será remitido a la Fiscalía de Menores, que valorará posibles medidas en caso de confirmarse los hechos.

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia indicó que los hechos se iniciaron durante las vacaciones de verano, lo que dificultó la intervención inmediata del colegio. Una vez comenzado el curso escolar, el centro activó el protocolo de actuación frente al acoso escolar y abrió una investigación interna. El Equipo de Actuación contra el Acoso Escolar, formado por docentes del propio colegio, no pudo determinar la existencia de acoso por falta de pruebas en aquel momento.

"El centro actuó en todo momento siguiendo lo que marca el protocolo", señalaron fuentes de la Consellería, que precisaron que el CPI Cova Terreña realizó todas las gestiones necesarias para colaborar con la investigación policial y que cuenta con el apoyo de la Inspección Educativa por si fuera necesario adoptar nuevas medidas.

Tras detectar las pintadas, la directora del centro presentó una denuncia ante la Guardia Civil, lo que permitió abrir formalmente una investigación. Los agentes del puesto de Baiona iniciaron el procedimiento de oficio y analizan ahora si las pintadas y los presuntos episodios de acoso guardan relación.

La Consellería de Educación reiteró la "tolerancia cero ante cualquier conducta de acoso escolar" y apeló al compromiso de toda la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia.

De confirmarse el acoso, este de Baiona se sumaría al episodio denunciado hace unos días por los padres de una menor en Vigo. La niña, de tan solo cinco años, habría sufrido agresiones por parte de compañeros de entre diez y once años. La dirección del centro abrió finalmente cinco expedientes disciplinarios, aunque los padres de la menor denunciaron una actuación tardía y una falta de sensibilidad ante la gravedad del caso. La situación desembocó en una concentración a las puertas del colegio y en una notable repercusión en redes sociales.

